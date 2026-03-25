تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
مستشار سابق بالخارجية السعودية لـ"سبوتنيك": دول الخليج لن تقع في فخ مواجهة مباشرة مع إيران
مستشار سابق بالخارجية السعودية لـ"سبوتنيك": دول الخليج لن تقع في فخ مواجهة مباشرة مع إيران
أكد الدبلوماسي والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن دول الخليج العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تتبنى نهج ضبط النفس في التعامل مع... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T13:41+0000
2026-03-25T14:25+0000
وأوضح اليامي، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن دول الخليج استبقت الأزمة بتحركات دبلوماسية وسياسية مكثفة، إلا أنها اصطدمت بإصرار إيراني على موقفهم، إلى جانب غياب تفاهم كامل مع الجانب الأمريكي خلال المفاوضات، ما ساهم في تفاقم التوترات.وأشار إلى أن الموقف الخليجي يستند إلى مبدأ الدفاع عن النفس والمطالبة بالحقوق، وهو ما انعكس في بيانات وزارات الخارجية الخليجية، فضلًا عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1871، الذي أدان الاعتداءات ودعا إلى وقفها فورًا، مع الإقرار بحق دول الخليج في الرد.وفيما يتعلق بإمكانية وجود تباينات داخل المنظومة الخليجية، أوضح اليامي أن ما يُطرح لا يتجاوز اختلافًا في الأساليب والرؤى، ولا يرقى إلى مستوى الخلاف، مؤكدًا أن الموقف العام موحد في رفض التصعيد والاحتفاظ بحق الرد.كما لفت إلى أن دعم 136 دولة للموقف الخليجي داخل مجلس الأمن يعكس ثقل هذا التوجه على المستويين الإقليمي والدولي.وفي ما يخص الدور المصري، شدد اليامي على أن دول الخليج لم تطلب من أي طرف خوض الحرب نيابة عنها، لافتًا إلى امتلاكها القدرات الكافية للدفاع عن نفسها، لكنها في الوقت ذاته تعوّل على دعم مصر السياسي والمعنوي، باعتبارها ركيزة أساسية في النظام العربي، لما تتمتع به من ثقل دبلوماسي وعلاقات استراتيجية تؤهلها للعب دور محوري في جهود التهدئة والوساطة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260325/مجلس-حقوق-الإنسان-يدين-هجمات-إيران-على-دول-الخليج-والأردن-1111914073.html
https://sarabic.ae/20260324/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-حقيقة-تقارير-غربية-تزعم-بأن-دول-خليجية-ستشارك-في-الضربات-ضد-إيران-1111883774.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

مستشار سابق بالخارجية السعودية لـ"سبوتنيك": دول الخليج لن تقع في فخ مواجهة مباشرة مع إيران

13:41 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 14:25 GMT 25.03.2026)
© Sputnikالدبلوماسي والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي
الدبلوماسي والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أكد الدبلوماسي والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن دول الخليج العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، تتبنى نهج ضبط النفس في التعامل مع إيران، مشددًا على أنها لن تنجر إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وأوضح اليامي، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن دول الخليج استبقت الأزمة بتحركات دبلوماسية وسياسية مكثفة، إلا أنها اصطدمت بإصرار إيراني على موقفهم، إلى جانب غياب تفاهم كامل مع الجانب الأمريكي خلال المفاوضات، ما ساهم في تفاقم التوترات.
وأشار إلى أن الموقف الخليجي يستند إلى مبدأ الدفاع عن النفس والمطالبة بالحقوق، وهو ما انعكس في بيانات وزارات الخارجية الخليجية، فضلًا عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1871، الذي أدان الاعتداءات ودعا إلى وقفها فورًا، مع الإقرار بحق دول الخليج في الرد.
مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن
وفيما يتعلق بإمكانية وجود تباينات داخل المنظومة الخليجية، أوضح اليامي أن ما يُطرح لا يتجاوز اختلافًا في الأساليب والرؤى، ولا يرقى إلى مستوى الخلاف، مؤكدًا أن الموقف العام موحد في رفض التصعيد والاحتفاظ بحق الرد.
كما لفت إلى أن دعم 136 دولة للموقف الخليجي داخل مجلس الأمن يعكس ثقل هذا التوجه على المستويين الإقليمي والدولي.
وعن الدور الأمريكي، قال اليامي إن دول الخليج نقلت لواشنطن تحذيرات واضحة من تداعيات استمرار الحرب، ولا تزال تدفع باتجاه إنهائها، في ظل علاقات استراتيجية متميزة بين الجانبين، مؤكدًا أن دول الخليج حريصة على عدم توسيع نطاق الصراع أو فتح مسارات جديدة للتصعيد في المنطقة.
وفي ما يخص الدور المصري، شدد اليامي على أن دول الخليج لم تطلب من أي طرف خوض الحرب نيابة عنها، لافتًا إلى امتلاكها القدرات الكافية للدفاع عن نفسها، لكنها في الوقت ذاته تعوّل على دعم مصر السياسي والمعنوي، باعتبارها ركيزة أساسية في النظام العربي، لما تتمتع به من ثقل دبلوماسي وعلاقات استراتيجية تؤهلها للعب دور محوري في جهود التهدئة والوساطة.
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة تقارير غربية تزعم بأن دول خليجية ستشارك في الضربات ضد إيران
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
