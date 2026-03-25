https://sarabic.ae/20260325/مجلس-حقوق-الإنسان-يدين-هجمات-إيران-على-دول-الخليج-والأردن-1111914073.html

مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن

سبوتنيك عربي

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار يدين إيران بسبب هجماتها على دول الخليج والأردن. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

أخبار الخليج

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6f25c6b0a0787c806bd54ec7e86863b7.jpg

وأشار المجلس، في بيان له، إلى أن هذه الهجمات تشكل "انتهاكات جسيمة لسيادة الدول وللقانون الدولي"، مؤكداً على ضرورة وقف فوري وغير مشروط لأي هجمات وتهديدات من إيران تجاه الدول المجاورة.وشدد البيان على ضرورة الالتزام بتقديم تعويضات عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الدول المتضررة نتيجة هذه الاعتداءات، مؤكدا على أهمية احترام المبادئ الدولية والعمل على استقرار المنطقة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

