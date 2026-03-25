الأمم المتحدة: الصراع حول إيران قد يؤدي إلى أزمات عالمية جديدة

سبوتنيك عربي

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء 25 مارس/آذار، إن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى أزمات وطنية أو إقليمية أو عالمية جديدة، ويجب...

ووصف تورك الوضع بأنه "خطير للغاية وغير قابل للتنبؤ".وأكد المفوض السامي أن الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة، وتعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما صرح بأن الهجمات على المنشآت النووية "تنذر بكارثة لا يمكننا السيطرة عليها".وأشار أيضا إلى العواقب الوخيمة لهذا الصراع على العديد من دول المنطقة، بما فيها العراق وسوريا، فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب ترك عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين في لبنان وإيران، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية للصراع.ودعا ترك جميع الدول، ولا سيما الدول ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع.بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران في 28 فبراير/شباط. وتشن طهران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

