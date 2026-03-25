الأمم المتحدة: الصراع حول إيران قد يؤدي إلى أزمات عالمية جديدة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260325/الأمم-المتحدة-الصراع-حول-إيران-قد-يؤدي-إلى-أزمات-عالمية-جديدة-1111911060.html
الأمم المتحدة: الصراع حول إيران قد يؤدي إلى أزمات عالمية جديدة
الأمم المتحدة: الصراع حول إيران قد يؤدي إلى أزمات عالمية جديدة
سبوتنيك عربي
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء 25 مارس/آذار، إن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى أزمات وطنية أو إقليمية أو عالمية جديدة، ويجب... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260324/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ25-من-الحرب-على-إيران-رغم-تحذيرات-طهران-واشنطن-تهاجم-مركزا-للطاقة-1111858885.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/18/1111867844_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5e781c9d08c05f7c893be686a49b6b11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المناخ في العالم, طهران, الامم المتحدة, العالم, الحرب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المناخ في العالم, طهران, الامم المتحدة, العالم, الحرب, الولايات المتحدة الأمريكية

الأمم المتحدة: الصراع حول إيران قد يؤدي إلى أزمات عالمية جديدة

12:23 GMT 25.03.2026
© AP Photo / Ohad ZwigenbergРакеты, запущенные из Ирана, видны в небе над центральной частью Израиля
Ракеты, запущенные из Ирана, видны в небе над центральной частью Израиля - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء 25 مارس/آذار، إن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى أزمات وطنية أو إقليمية أو عالمية جديدة، ويجب إنهاؤه على الفور.
ووصف تورك الوضع بأنه "خطير للغاية وغير قابل للتنبؤ".
وأكد المفوض السامي أن الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة، وتعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما صرح بأن الهجمات على المنشآت النووية "تنذر بكارثة لا يمكننا السيطرة عليها".

وقال خلال مناقشة طارئة في مجلس حقوق الإنسان: "يمتلك هذا الصراع قوة غير مسبوقة، قادرة على جر دول العالم إليه، يمكن أن تؤدي ديناميكياته المعقدة في أي لحظة إلى اندلاع أزمات وطنية أو إقليمية أو عالمية جديدة".

وأشار أيضا إلى العواقب الوخيمة لهذا الصراع على العديد من دول المنطقة، بما فيها العراق وسوريا، فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب ترك عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين في لبنان وإيران، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية للصراع.
وأضاف: "يظهر تحليل أجرته وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن أقساط التأمين وتكاليف وقود السفن ترتفع بشكل حاد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم. وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الخسائر الاقتصادية في المنطقة العربية بنحو 63 مليار دولار".

ودعا ترك جميع الدول، ولا سيما الدول ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع.
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران في 28 فبراير/شباط. وتشن طهران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала