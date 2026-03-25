تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
رئيس الوزراء السلوفاكي: زيلينسكي يزعج أوروبا
سبوتنيك عربي
2026-03-25T13:14+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
ووفقا له، فإن زيلينسكي يخسر الدعم، مما قد يسبب المشاكل في عضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، عن أمله في انتهاء النزاع الأوكراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2027، واصفا الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بأنه "انتحار".وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يوراي بلانار، وصف فيكو الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بأنه أمر "غبي"، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة السلوفاكية.وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا عارضت منذ البداية وقف إمدادات الغاز من روسيا، محذرة من نقص محتمل في الغاز داخل أوروبا.
رئيس الوزراء السلوفاكي: زيلينسكي يزعج أوروبا

13:14 GMT 25.03.2026
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، أن زيلينسكي يرتكب أخطاء في علاقاته مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه بدأ بإزعاج أوروبا.
ووفقا له، فإن زيلينسكي يخسر الدعم، مما قد يسبب المشاكل في عضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي.

وقال فيكو: "أعتقد أن زيلينسكي يرتكب أخطاء كبيرة بالنسبة للدول الأوروبية، وأوروبا بدأت تسأم من زيلينسكي".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، عن أمله في انتهاء النزاع الأوكراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2027، واصفا الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بأنه "انتحار".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يوراي بلانار، وصف فيكو الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بأنه أمر "غبي"، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة السلوفاكية.
وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا عارضت منذ البداية وقف إمدادات الغاز من روسيا، محذرة من نقص محتمل في الغاز داخل أوروبا.
