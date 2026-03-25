رئيس الوزراء السلوفاكي: زيلينسكي يزعج أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، أن زيلينسكي يرتكب أخطاء في علاقاته مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه بدأ بإزعاج أوروبا. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T13:14+0000
ووفقا له، فإن زيلينسكي يخسر الدعم، مما قد يسبب المشاكل في عضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، عن أمله في انتهاء النزاع الأوكراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2027، واصفا الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بأنه "انتحار".وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يوراي بلانار، وصف فيكو الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بأنه أمر "غبي"، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة السلوفاكية.وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا عارضت منذ البداية وقف إمدادات الغاز من روسيا، محذرة من نقص محتمل في الغاز داخل أوروبا.
https://sarabic.ae/20260224/وزارة-الخارجية-السلوفاكية-بروتيسلافا-تطلب-التحقيق-في-خلل-خط-أنابيب-نفط-دروجبا-1110684257.html
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، أن زيلينسكي يرتكب أخطاء في علاقاته مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه بدأ بإزعاج أوروبا.
ووفقا له، فإن زيلينسكي يخسر الدعم، مما قد يسبب المشاكل في عضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي.
وقال فيكو: "أعتقد أن زيلينسكي يرتكب أخطاء كبيرة بالنسبة للدول الأوروبية، وأوروبا بدأت تسأم من زيلينسكي".
وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، عن أمله في انتهاء النزاع الأوكراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2027، واصفا الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بأنه "انتحار".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يوراي بلانار، وصف فيكو الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بأنه أمر "غبي"، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة السلوفاكية.
وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا عارضت منذ البداية وقف إمدادات الغاز من روسيا، محذرة من نقص محتمل في الغاز داخل أوروبا.