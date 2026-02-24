https://sarabic.ae/20260224/وزارة-الخارجية-السلوفاكية-بروتيسلافا-تطلب-التحقيق-في-خلل-خط-أنابيب-نفط-دروجبا-1110684257.html

وزارة الخارجية السلوفاكية: بروتيسلافا تطلب التحقيق في خلل خط أنابيب نفط "دروجبا"

أفاد وزير الخارجية السلوفاكي، يوراي بلانار، اليوم الثلاثاء، بأن سلوفاكيا طلبت من المفوضية الأوروبية أن تحقق في خلل خط أنابيب نفط "دروجبا" الذي أعلنت عنه كييف. 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح بلانار في تعليق له، على منصة "يوتيوب" التابعة لوزارة الخارجية السلوفاكية، أن سلوفاكيا طلبت من المفوض الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، يوم الثلاثاء الماضي، أن يتم إرسال مجموعة خبراء إلى هناك، تقوم بتقدير حجم الخلل وإمكانيات استمرار إمدادات النفط إلى أوكرانيا عبر هذا الخط.وأضاف أن النقاش يستمر حول هذه المسألة. وأعرب عن الأمل أن أوكرانيا ستكون بناءة، ولكن الأمر ليس ذلك الآن. وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، يوم الاثنين، أن سلوفاكيا على علم بأن خط أنابيب نفط "دروجبا" يعمل، ولا تسمح الجهة الأوكرانية للسفير السلوفاكي في أوكرانيا أن يزور البنية التحتية المتضررة.وابتداءً من يوم أمس الاثنين، أوقفت سلوفاكيا إمدادات الطاقة الكهربائية الإنسانية إلى أوكرانيا، لأن إمدادات الطاقة عبر خط أنابيب "دروجبا" لم يتم إعادتها.وأفادت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، 13 فبراير/شباط، أن إمدادات النفط إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب نفط "دروجبا" من روسيا عبر أوكرانيا قد توقفت.وكان من المنتظر أن تعود الإمدادات إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا في الأيام القريبة المقبلة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.وأعلنت الحكومة السلوفاكية، 18 فبراير/شباط، وقوع الأزمة نتيجة لنقص النفط لمصفاة النفط "سلوفنفط" التي تعتمد على إمدادات النفط الروسي.ومن المقرر أن 250 ألف طن من النفط سيتم تخصيصها من الاحتياطيات الحكومية.

