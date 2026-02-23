https://sarabic.ae/20260223/فيكو-سلوفاكيا-تقرر-وقف-تزويد-أوكرانيا-بالكهرباء-اعتبارا-من-اليوم-1110665432.html
فيكو: سلوفاكيا تقرر وقف تزويد أوكرانيا بالكهرباء اعتبارا من اليوم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا اعتبارا من، اليوم الإثنين، لن تستجيب بعد اليوم لأي طلب أوكراني يتعلق بإمدادات طارئة من الكهرباء. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T16:27+0000
2026-02-23T16:27+0000
2026-02-23T16:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101891/86/1018918620_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_af37f90af9430bb56e52684ddec9ef5d.jpg
وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "ابتداءً من اليوم، لن تتلقى أوكرانيا أي مساعدة من سلوفاكيا في استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية".وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيارئيس الوزراء السلوفاكي يعلن استعداد بلاده لقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا
وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "ابتداءً من اليوم، لن تتلقى أوكرانيا أي مساعدة من سلوفاكيا في استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه في حال فشل فلاديمير زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول يوم الإثنين، سيتم قطع إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا.
وصرح فيكو، في 15 شباط/ فبراير، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي
، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.