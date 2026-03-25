تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
قاليباف يتهم "إحدى دول المنطقة" بمحاولة احتلال جزيرة إيرانية ويهددها باستهداف بنيتها التحتية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، بأن "أعداء إيران، بدعم من إحدى دول المنطقة، يخططون لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية". 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد قاليباف عبر منصة "إكس" أن "إيران ستستهدف جميع البنى التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية خطوة بخطوة ودون أي قيود"، في تحذير واضح من أي محاولة للتدخل على أراضيها.وكان مصدر عسكري إيراني حذر، اليوم الأربعاء، من أن طهران قد تُفعّل "جبهة مضيق باب المندب" في حال استهداف أراضيها أو جزرها، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وقال المصدر: "إذا قام العدو بأي عمل على الجزر الإيرانية أو في أي مكان من أراضينا، أو تسبب بخسائر لنا في الخليج وبحر عُمان، فسنفتح له جبهات جديدة، لتتضاعف خسائره".وأضاف أن مضيق باب المندب ممر بحري استراتيجي عالمي، مؤكداً أن إيران تمتلك "الإرادة والقدرة" لخلق تهديد فعّال هناك، محذراً من أن أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز عبر "إجراءات حمقاء" قد تزيد التحديات وتعقّد الوضع.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
