البيت الأبيض: إذا لم تتقبل إيران حقيقة هزيمتها فسيتخذ ترامب إجراءات أشد
البيت الأبيض: إذا لم تتقبل إيران حقيقة هزيمتها فسيتخذ ترامب إجراءات أشد
سبوتنيك عربي
حذر البيت الأبيض من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد "لفتح أبواب الجحيم" على إيران ما لم تعترف بأنها هُزمت عسكريًا وتتخلى عن برنامجها النووي.
2026-03-25T18:28+0000
2026-03-25T18:28+0000
2026-03-25T18:28+0000
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "ليس من الضروري أن يحدث المزيد من القتل والدمار ولكن إذا لم تقبل إيران بالواقع الراهن وإذا لم يفهم الإيرانيون أنهم هزموا عسكريا وأن هذه الهزيمة ستستمر، فإن الرئيس ترامب سيحرص على ضربهم بقوة أكبر من أي يوم مضى. الرئيس ترامب لا يراوغ وهو مستعد لفتح أبواب الجحيم. على إيران ألا تخطئ الحسابات مجددًا".وأضافت: "العناصر الباقية من النظام الإيراني لديها فرصة للتعاون مع الرئيس ترامب والتخلي بشكل نهائي عن طموحاتها النووية والتوقف عن تهديد الولايات المتحدة وحلفائها".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقوع هجوم جديد على محطة "بوشهر" للطاقة النوويةالصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب
البيت الأبيض: إذا لم تتقبل إيران حقيقة هزيمتها فسيتخذ ترامب إجراءات أشد
حذر البيت الأبيض من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد "لفتح أبواب الجحيم" على إيران ما لم تعترف بأنها هُزمت عسكريًا وتتخلى عن برنامجها النووي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "ليس من الضروري أن يحدث المزيد من القتل والدمار ولكن إذا لم تقبل إيران بالواقع الراهن وإذا لم يفهم الإيرانيون أنهم هزموا عسكريا وأن هذه الهزيمة ستستمر، فإن الرئيس ترامب سيحرص على ضربهم بقوة أكبر من أي يوم مضى. الرئيس ترامب لا يراوغ وهو مستعد لفتح أبواب الجحيم. على إيران ألا تخطئ الحسابات مجددًا".
وأضافت: "العناصر الباقية من النظام الإيراني لديها فرصة للتعاون مع الرئيس ترامب والتخلي بشكل نهائي عن طموحاتها النووية والتوقف عن تهديد الولايات المتحدة وحلفائها".
وأكدت أن الهجمات ضد إيران مستمرة، وتابعت: "ألقينا عددا من القنابل بوزن 5000 طن على منشأة تحت الأرض تستخدم لتخزين المعدات بما في ذلك صواريخ كروز المضادة للسفن".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".