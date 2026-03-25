تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
كردستان العراق: إيران تقر بـ"خطأ" قصف البيشمركة
أكد نيجيرفان بارزاني إجراء اتصالات مع إيران عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف حدود إدارة سوران المستقلة في محافظة أربيل، وأسفر عن مقتل 6 من مقاتلي البيشمركة... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260317/العراق-إسقاط-مسيرة-محملة-بالمتفجرات-فوق-قاعدة-أمريكية-قرب-مطار-أربيل--1111605284.html
https://sarabic.ae/20260317/وزارة-النفط-العراقية-تدعو-البرلمان-للتدخل-وتتهم-أربيل-بخرق-الدستور-في-ملف-تصدير-النفط-1111576072.html
كردستان العراق: إيران تقر بـ"خطأ" قصف البيشمركة

أكد نيجيرفان بارزاني إجراء اتصالات مع إيران عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف حدود إدارة سوران المستقلة في محافظة أربيل، وأسفر عن مقتل 6 من مقاتلي البيشمركة وإصابة 30 آخرين.
وجاءت تصريحات بارزاني خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في مجلس عزاء الضحايا، حيث قدم التعازي لعائلاتهم، مؤكداً أن طهران أقرت بوقوع خطأ وتعهدت بفتح تحقيق، إلى جانب إرسال رسائل تعزية وإبداء القلق تجاه الإقليم، حسب شبكة "روداو" الكردية.
وأوضح أن "إقليم كردستان بانتظار الرد الرسمي النهائي من الجانب الإيراني لمعرفة نتائج التحقيق والإجراءات التي ستتخذ لاحقا"، معربا عن أمله في أن تجري طهران تحقيقاً شاملاً وتكشف تفاصيل الحادث بشكل واضح أمام الإقليم.
وشدد بارزاني، على إدانة الإقليم للهجوم، مؤكداً أن سياسته قائمة على تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار، خاصة إيران، مضيفاً أن الإقليم لم يكن يوماً طرفاً في الصراعات الجارية ولن يكون كذلك.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مؤخرا، أنه قام بقصف قواعد أمريكية وإسرائيلية في أربيل، مستهدفًا كذلك الأسطول الأمريكي الخامس ومدينة بئير يعكوف في تل أبيب.
وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري استهدف القاعدة الأمريكية في عريفجان في الكويت، واصفًا إياها بأنها قاعدة استراتيجية ولوجستية مهمة للقوات الأمريكية في المنطقة، وتم إطلاق صاروخين من نفس الوحدة الصاروخية.
وحذر الحرس الثوري من أن الأمريكيين والإسرائيليين عليهم ترقب رد حاسم وقاسٍ، مؤكدًا أن العمليات جاءت ضمن ما وصفه بـ "الخطط الدفاعية للردع وحماية مصالح إيران في المنطقة".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
