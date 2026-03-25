https://sarabic.ae/20260325/نتنياهو-العملية-العسكرية-ضد-إيران-ما-زالت-في-ذروتها-رغم-ما-يتداول-إعلاميا-1111926618.html
نتنياهو: العملية العسكرية ضد إيران ما زالت في ذروتها رغم ما يتداول إعلاميا
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بأن العملية العسكرية ضد إيران لا تزال في ذروتها بخلاف ما تتداوله وسائل الإعلام.
العالم
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106990769_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0248796d3d072cfb65331578ba3da43b.jpg
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106990769_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ee439bab46c8134e57d0a66186f140fc.jpg
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بأن العملية العسكرية ضد إيران لا تزال في ذروتها بخلاف ما تتداوله وسائل الإعلام.
وأكد نتنياهو، خلال بيان مصور، اليوم الأربعاء: "خلافا لما ينشر في وسائل الإعلام، فإن الحرب ضد إيران ما تزال في ذروتها".
وأضاف: "مسألة تجريد حزب الله من سلاحه لا تزال أمام أعيننا وللأمر علاقة بالحرب الجارية مع إيران ومصممون على فعل كل شيء لتغيير الواقع في لبنان بشكل جذري".
وأوضح بقوله: "أقمنا في لبنان منطقة عازلة لا تسمح باجتياح بري لبلدات الجليل ونعمل على توسيعها يإقامة منطقة عازلة كبيرة".
وتابع نتنياهو بالقول إن "مسألة تجريد حزب الله من سلاحه حاضرة أمام أعيننا. وهذا مرتبط أيضا بالمعركة الشاملة مع إيران، والتي لا تزال مستمرة على قدم وساق، خلافا لما يُنشر في وسائل الإعلام".
وشدد نتنياهو: "نحن عاقدون العزم لبذل كل ما في وسعنا لتغيير الوضع في لبنان تغييرًا جذريا".
وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، اليوم الأربعاء، أن طهران تراقب عن كثب جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة خاصة نشر القوات.
وكتب قاليباف على منصة "إكس": "نراقب عن كثب جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة نشر القوات. ما كسره الجنرالات لا يستطيع الجنود إصلاحه؛ بل ستقع ضحية لأوهام (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو. لا تختبر عزيمتنا على الدفاع عن أرضنا".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.