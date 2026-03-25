تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
شويغو: استخدام منشآت البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري على إيران أمر غير مقبول
صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بأن تعطيل محطات تحلية المياه في إيران يهدد بخطر العطش وتفاقم الجفاف في المدن الكبرى، ونزوح ملايين... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقل المكتب الصحفي بمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله: "أطراف النزاع أعلنت صراحة استعدادها لضرب البنية التحتية الحيوية في المنطقة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، التي تعتمد عليها حياة عشرات الملايين من الناس في هذا المناخ الجاف للغاية".كما أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن استخدام منشآت البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري على إيران أمر غير مقبول على الإطلاق.وأكد شويغو قائلا: "نحن على قناعة تامة بأن استخدام البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري أمر غير مقبول على الإطلاق".وقالت الدبلوماسية خلال إحاطة صحفية: "لا تضع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قيود على كمية المواد النووية، شريطة أن تكون الأنشطة النووية خاضعة لرقابة الوكالة. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون إلا طوعية من جانب طهران، ولا تمسّ بأي حال من الأحوال بالحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإيران وحدها هي من يقرر كيفية ممارسة هذا الحق".
صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بأن تعطيل محطات تحلية المياه في إيران يهدد بخطر العطش وتفاقم الجفاف في المدن الكبرى، ونزوح ملايين اللاجئين، وستمتد عواقبه إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.
ونقل المكتب الصحفي بمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله: "أطراف النزاع أعلنت صراحة استعدادها لضرب البنية التحتية الحيوية في المنطقة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، التي تعتمد عليها حياة عشرات الملايين من الناس في هذا المناخ الجاف للغاية".

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي مُقيماً عواقب الضربات المحتملة على محطات تحلية المياه: "سيؤدي تعطيل البنية التحتية لتحلية المياه إلى خطر العطش وجفاف سريع في المدن الكبرى، وانهيار أنظمة الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك، تدفق ملايين اللاجئين. وستتجاوز العواقب حدود الشرق الأوسط بكثير".

كما أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن استخدام منشآت البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري على إيران أمر غير مقبول على الإطلاق.
الكرملين يعلق على إمكانية توسط روسيا في مفاوضات التسوية الإيرانية حال انعقادها
16:09 GMT
وأكد شويغو قائلا: "نحن على قناعة تامة بأن استخدام البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري أمر غير مقبول على الإطلاق".
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن إيران وحدها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي يجب أن تقرر كيفية التعامل مع موادها النووية.
وقالت الدبلوماسية خلال إحاطة صحفية: "لا تضع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قيود على كمية المواد النووية، شريطة أن تكون الأنشطة النووية خاضعة لرقابة الوكالة. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون إلا طوعية من جانب طهران، ولا تمسّ بأي حال من الأحوال بالحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإيران وحدها هي من يقرر كيفية ممارسة هذا الحق".
