https://sarabic.ae/20260325/شويغو-استخدام-منشآت-البنية-التحتية-الحيوية-كأداة-للضغط-العسكري-على-إيران-أمر-غير-مقبول--1111925641.html

شويغو: استخدام منشآت البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري على إيران أمر غير مقبول

سبوتنيك عربي

صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بأن تعطيل محطات تحلية المياه في إيران يهدد بخطر العطش وتفاقم الجفاف في المدن الكبرى، ونزوح ملايين... 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T16:21+0000

روسيا

العالم

العالم العربي

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101044062_0:198:3021:1897_1920x0_80_0_0_b6243aba08701cd833f452ed7177b9e0.jpg

ونقل المكتب الصحفي بمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله: "أطراف النزاع أعلنت صراحة استعدادها لضرب البنية التحتية الحيوية في المنطقة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، التي تعتمد عليها حياة عشرات الملايين من الناس في هذا المناخ الجاف للغاية".كما أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن استخدام منشآت البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري على إيران أمر غير مقبول على الإطلاق.وأكد شويغو قائلا: "نحن على قناعة تامة بأن استخدام البنية التحتية الحيوية كأداة للضغط العسكري أمر غير مقبول على الإطلاق".وقالت الدبلوماسية خلال إحاطة صحفية: "لا تضع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قيود على كمية المواد النووية، شريطة أن تكون الأنشطة النووية خاضعة لرقابة الوكالة. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون إلا طوعية من جانب طهران، ولا تمسّ بأي حال من الأحوال بالحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإيران وحدها هي من يقرر كيفية ممارسة هذا الحق".الخارجية الروسية: كييف تكثف القصف خارج مناطق القتال وفق سياسة الغرب التصعيدية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

