الكرملين يعلق على إمكانية توسط روسيا في مفاوضات التسوية الإيرانية حال انعقادها

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لم تضطلع بعد بدور الوسيط في التسوية الإيرانية.

وقال بيسكوف في تعليق لـ"القناة الأولى" الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا لعب دور الوسيط في المفاوضات بشأن التسوية الإيرانية، في حال انعقادها: "حتى الآن، لم يكن هناك أي طلب على خدماتنا كوسطاء، إن صح التعبير".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن إيران لم تنقل إلى موسكو أي معلومات بشأن ما يُزعم أنه خطة سلام أمريكية لتسوية النزاع.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، ذكرت سابقا، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة سلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، تتألف من 15 بنداً.وعلق بيسكوف حول ما إذا كانت موسكو قد تلقت معلومات عن مشروع خطة السلام الأمريكية من الجانب الإيراني: "لا، هذا النوع من المعلومات لم ينقله إلينا أصدقاؤنا الإيرانيون – هذا أولا".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.‏الخارجية الإيرانية: لا نثق في الدبلوماسية الأمريكية بعد أن اختارت الحرب مرتين

