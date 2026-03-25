تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
وزير الخارجية المصري لـ"سبوتنيك": نعمل مع الشركاء من أجل وقف إطلاق النار والتهيئة لمفاوضات مباشرة
وزير الخارجية المصري لـ"سبوتنيك": نعمل مع الشركاء من أجل وقف إطلاق النار والتهيئة لمفاوضات مباشرة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن "المفاوضات الجارية تتم من خلال طرح كل طرف لشواغله، فيما ينقل الوسطاء الرسائل ويعملون من أجل التوصل... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
ورد الوزير على تساؤل "سبوتنيك"، خلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، بشأن القضايا العربية وما يتصل بالأمن القومي العربي في المفاوضات المرتقبة، موضحا أن "القضايا العربية والأمن القومي العربي بشكل كامل وأمن منطقة الخليج لم يغب، وأن الجهود الأولية الآن تنصب على التوصل لوقف لإطلاق النار، ومن ثم العمل على معالجة كافة قضايا المنطقة". وتابع أن "أمن البحر الأحمر هو من اختصاص وولاية الدول المتشاطئة، ونأمل أن يتم تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية للدول المتشاطئة وهو المعني بالتعامل مع قضايا الملاحة والحكومة والأمن للبحر الأحمر".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وزير الخارجية المصري لـ"سبوتنيك": نعمل مع الشركاء من أجل وقف إطلاق النار والتهيئة لمفاوضات مباشرة

16:05 GMT 25.03.2026
© محمد حميدبدر عبد العاطي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة 2025
بدر عبد العاطي في حوار مع وكالة سبوتنيك على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن "المفاوضات الجارية تتم من خلال طرح كل طرف لشواغله، فيما ينقل الوسطاء الرسائل ويعملون من أجل التوصل إلى التهئة".
ورد الوزير على تساؤل "سبوتنيك"، خلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، بشأن القضايا العربية وما يتصل بالأمن القومي العربي في المفاوضات المرتقبة، موضحا أن "القضايا العربية والأمن القومي العربي بشكل كامل وأمن منطقة الخليج لم يغب، وأن الجهود الأولية الآن تنصب على التوصل لوقف لإطلاق النار، ومن ثم العمل على معالجة كافة قضايا المنطقة".
وتابع أن "أمن البحر الأحمر هو من اختصاص وولاية الدول المتشاطئة، ونأمل أن يتم تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية للدول المتشاطئة وهو المعني بالتعامل مع قضايا الملاحة والحكومة والأمن للبحر الأحمر".
وزير الدولة للإعلام في مصر، ضياء رشوان، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ي لقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
وزير الخارجية المصري يتحدث عن دور بلاده لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
25 مارس, 14:40 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
