وزير الخارجية المصري لـ"سبوتنيك": نعمل مع الشركاء من أجل وقف إطلاق النار والتهيئة لمفاوضات مباشرة

صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن "المفاوضات الجارية تتم من خلال طرح كل طرف لشواغله، فيما ينقل الوسطاء الرسائل ويعملون من أجل التوصل...

2026-03-25T16:05+0000

ورد الوزير على تساؤل "سبوتنيك"، خلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، بشأن القضايا العربية وما يتصل بالأمن القومي العربي في المفاوضات المرتقبة، موضحا أن "القضايا العربية والأمن القومي العربي بشكل كامل وأمن منطقة الخليج لم يغب، وأن الجهود الأولية الآن تنصب على التوصل لوقف لإطلاق النار، ومن ثم العمل على معالجة كافة قضايا المنطقة". وتابع أن "أمن البحر الأحمر هو من اختصاص وولاية الدول المتشاطئة، ونأمل أن يتم تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية للدول المتشاطئة وهو المعني بالتعامل مع قضايا الملاحة والحكومة والأمن للبحر الأحمر".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

محمد حميدة

