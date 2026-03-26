عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
إعلام: أوروبا وكندا تزيدان نفقاتهما العسكرية بنسبة 20%
إعلام: أوروبا وكندا تزيدان نفقاتهما العسكرية بنسبة 20%
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن أعضاء "الناتو" الأوروبيين وكندا زادوا نفقاتهم العسكرية بنسبة 20% في عام 2025، وفقا للتقرير السنوي لحلف "الناتو". 26.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت الوسائل أن "أعضاء "الناتو" (منظمة حلف شمال الأطلسي) الأوروبيون وكندا النفقات الدفاعية بنسبة 20%، في القيمة الحقيقية، مقارنة بالسنة الماضية".وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لـ"الناتو" قرب حدودها الغربية، بينما الحلف يوسّع مبادراته، واصفًا إياها بأنها "رادعة للعدوان الروسي".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في أوائل مارس/ آذار الجاري، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع في العالم يدفع "الناتو" وأوروبا لتخفيض جهودهما الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني وإمدادات كييف بالأسلحة.وأعربت موسكو مرارا عن قلقها حول تركيز قوات التحالف السياسي في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال تكون مستعدة لحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، في حين أن الغرب يجب أن تتخلى عن سياسة عسكرة القارة.
إعلام: أوروبا وكندا تزيدان نفقاتهما العسكرية بنسبة 20%

13:00 GMT 26.03.2026
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن أعضاء "الناتو" الأوروبيين وكندا زادوا نفقاتهم العسكرية بنسبة 20% في عام 2025، وفقا للتقرير السنوي لحلف "الناتو".
وذكرت الوسائل أن "أعضاء "الناتو" (منظمة حلف شمال الأطلسي) الأوروبيون وكندا النفقات الدفاعية بنسبة 20%، في القيمة الحقيقية، مقارنة بالسنة الماضية".
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لـ"الناتو" قرب حدودها الغربية، بينما الحلف يوسّع مبادراته، واصفًا إياها بأنها "رادعة للعدوان الروسي".
مناورات الجناح الشرقي لحلف الناتو في خريف 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
بلدان "الناتو" توقع وثيقة بشأن تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى
12 فبراير, 16:48 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في أوائل مارس/ آذار الجاري، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع في العالم يدفع "الناتو" وأوروبا لتخفيض جهودهما الرامية لاستمرار الصراع الأوكراني وإمدادات كييف بالأسلحة.
وصرحت زاخاروفا أن "الحديث يجري حول توسيع القدرة النووية الأوروبية داخل "الناتو" مضافةً إلى ما هو موجود في إطار الحلف من خبرات للبعثات النووية المشتركة، التي يتم تنفيذها بناء على الأسلحة النووية الأمريكية، وبالتالي يتم تعزيز القدرات النووية العامة لدى"الناتو"، التي يمكن استخدامها في اندلاع نزاع عسكري مباشر مع روسيا".
وأعربت موسكو مرارا عن قلقها حول تركيز قوات التحالف السياسي في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال تكون مستعدة لحوار مع "الناتو"، ولكن على قدم المساواة، في حين أن الغرب يجب أن تتخلى عن سياسة عسكرة القارة.
