https://sarabic.ae/20260212/بلدان-الناتو-توقع-وثيقة-بشأن-تطوير-القدرة-على-توجيه-ضربات-بعيدة-المدى-1110299564.html
بلدان "الناتو" توقع وثيقة بشأن تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى
بلدان "الناتو" توقع وثيقة بشأن تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الخميس، بأن بعض بلدان "الناتو" وقعت على إعلان بشأن نيتها التعاون في تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T16:48+0000
2026-02-12T16:48+0000
2026-02-12T16:48+0000
عالم سبوتنيك
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092602659_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07011dff8cf08b9a8eb560e1b48d74e9.png
وأوضحت الوزارة أن الإعلان يتعلق بالوثيقة التي وقعتها بولندا وفرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا، بشأن بناء القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى.وأضافت في البيان أن بولندا وسلوفاكيا والنرويج وقعت إعلانا آخر، يتضمن نيتها على التعاون في تطوير القدرة على إطلاق النار وتبادل الخبرة ووضع العقائد وتفاعلها في إطار "الناتو".وفي السنوات الأخيرة، أكدت روسيا وجود نشاط غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، حيث يعمل الحلف على توسيع مبادراته، زاعما أن ذلك يأتي في مواجهة "الردع الروسي".وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا، وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تكون خطرة على مصالحها.
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-ردا-على-تصريحات-غوتيريش-الأمم-المتحدة-ليست-منصة-لترويج-مواقف-الناتو-1110278009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092602659_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a937ee393d9efc85b8fca343f15e928e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عالم سبوتنيك, الناتو
بلدان "الناتو" توقع وثيقة بشأن تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى
أفادت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الخميس، بأن بعض بلدان "الناتو" وقعت على إعلان بشأن نيتها التعاون في تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان يتعلق بالوثيقة التي وقعتها بولندا وفرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا، بشأن بناء القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى.
وقالت الوزارة في بيان: "وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الخميس، في بروكسل، وثائق متعلقة بتطوير القدرة الدفاعية".
وأضافت في البيان أن بولندا وسلوفاكيا والنرويج وقعت إعلانا آخر، يتضمن نيتها على التعاون في تطوير القدرة على إطلاق النار وتبادل الخبرة ووضع العقائد وتفاعلها في إطار "الناتو".
وفي السنوات الأخيرة، أكدت روسيا وجود نشاط غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، حيث يعمل الحلف على توسيع مبادراته، زاعما أن ذلك يأتي في مواجهة "الردع الروسي".
وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا
، وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تكون خطرة على مصالحها.