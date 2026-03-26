إعلام: إدارة ترامب تدرس تداعيات ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تدرس العواقب المحتملة في حال ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل".
2026-03-26T05:21+0000
02:02 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 26.03.2026)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تدرس العواقب المحتملة في حال ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل".
ووفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر، فإن "مسؤولي إدارة ترامب، يدرسون كيف سيؤثر الارتفاع المحتمل لأسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل على الاقتصاد".
وأضافت المصادر أن هذا يشير إلى أن "كبار المسؤولين ينظرون في تبعات السيناريوهات القصوى المحتملة للحرب ضد إيران"، وحذّرت من أن "سعر النفط البالغ 200 دولار للبرميل سيكون صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي".
ووفقا للوكالة، تُعدّ نمذجة تأثيرات تقلبات أسعار النفط تقييمًا دوريًا في حالات التوتر، وتهدف إلى تجهيز الإدارة الأمريكية للتعامل مع جميع الظروف غير المتوقعة.
ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، "كان قلقًا قبل بدء أي صراع مع إيران، من أن يؤدي النزاع إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق الضرر بالاقتصاد".
ومنذ 16 مارس / آذار الجاري، بدأت واردات النفط تأتي من الاحتياطيات التجارية المملوكة لشركات النفط والتجارة. وفي ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، تكاد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أن تتوقف، ما أدى إلى زيادة شركات التأمين لرسوم التأمين وإعادة النظر في شروط التغطية.
ويبقى مضيق هرمز مسارًا رئيسيًا لتوريد النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج الفارسي، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".