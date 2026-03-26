الدفاع الفرنسية: نبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة

الدفاع الفرنسية: نبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، أن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية عقد مؤتمرًا عبر الفيديو بمشاركة ممثلين عن 35 دولة من مختلف القارات، لبحث سبل...

2026-03-26T16:31+0000

2026-03-26T16:31+0000

2026-03-26T16:31+0000

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه المبادرة لا ترتبط بالعمليات العسكرية الجارية في المنطقة، مؤكدة أنها ذات طابع دفاعي بحت، وتهدف إلى تنظيم استئناف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز فور توقف الأعمال العدائية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.ولم تكشف الوزارة عن هوية الدول التي شاركت في الاجتماع.وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية.وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها الحالية تجاه إيران".وأضاف: "سنواصل مع إيران فعل ما نفعله بالفعل، ولا أحد يمكنه أن يضاهي الولايات المتحدة".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260326/ويتكوف-خطة-السلام-المقترحة-بشأن-إيران-ستعود-بالنفع-على-طهران-والمنطقة-بأكملها-1111963613.html

https://sarabic.ae/20260326/خبير-لـسبوتنيك-ترامب-ونتنياهو-لم-يحققا-أي-إنجازات-من-الحرب-على-إيران-1111963336.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا