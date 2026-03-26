تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
الدفاع الفرنسية: نبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة
الدفاع الفرنسية: نبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، أن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية عقد مؤتمرًا عبر الفيديو بمشاركة ممثلين عن 35 دولة من مختلف القارات، لبحث سبل... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
الدفاع الفرنسية: نبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة

16:31 GMT 26.03.2026
© REUTERS Stringerناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، أن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية عقد مؤتمرًا عبر الفيديو بمشاركة ممثلين عن 35 دولة من مختلف القارات، لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه المبادرة لا ترتبط بالعمليات العسكرية الجارية في المنطقة، مؤكدة أنها ذات طابع دفاعي بحت، وتهدف إلى تنظيم استئناف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز فور توقف الأعمال العدائية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
ويتكوف: خطة السلام المقترحة بشأن إيران ستعود بالنفع على طهران والمنطقة بأكملها
16:04 GMT
ولم تكشف الوزارة عن هوية الدول التي شاركت في الاجتماع.
وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية.
وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس: "إذا أبرموا الصفقة المناسبة، فإن المضيق سيفتح، هذا المضيق الرائع سيفتح".
وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها الحالية تجاه إيران".
هجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
خبير لـ"سبوتنيك": ترامب ونتنياهو لم يحققا أي إنجازات من الحرب على إيران
15:37 GMT
وأضاف: "سنواصل مع إيران فعل ما نفعله بالفعل، ولا أحد يمكنه أن يضاهي الولايات المتحدة".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
