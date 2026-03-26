تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
خبير لـ"سبوتنيك": ترامب ونتنياهو لم يحققا أي إنجازات من الحرب على إيران
قال خبير الشؤون الإيرانية، رضا القزويني، إن الحرب لم تحقق حتى الآن أيًا من أهدافها المعلنة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
خبير لـ"سبوتنيك": ترامب ونتنياهو لم يحققا أي إنجازات من الحرب على إيران

15:37 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 15:41 GMT 26.03.2026)
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
حصري
قال خبير الشؤون الإيرانية، رضا القزويني، إن الحرب لم تحقق حتى الآن أيًا من أهدافها المعلنة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينجحا في تسجيل إنجاز واضح منذ اندلاعها، في ظل تصاعد أصوات دولية وأمريكية تنتقدها وتصفها بغير المبررة، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الناتجة عنها.
وأضاف القزويني لإذاعة "سبوتنيك"، أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب وعدم إنهائها دون تحقيق مكاسب ملموسة، معتبرًا إياها "فرصته الأخيرة" لتحقيق الأهداف التي أعلنها قبل الحرب وخلالها، مشيرًا إلى أنه يحاول كسب الوقت من خلال الترويج لقرب تحقيق النصر، سواء على الصعيد الداخلي في إسرائيل أو أمام ترامب الذي يواجه ضغوطًا متزايدة، دوليًا وداخليًا، بما في ذلك من داخل إدارته.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
ترامب: ما جرى في إيران كان اختبارا للناتو ولن ننسى
15:22 GMT
وأوضح أن الضربات الإيرانية تسببت في دمار واسع طال مراكز عسكرية وأمنية داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن إيران أظهرت مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد المسبق، كما وجهت ضربات وصفها بـ”الموجعة” ضد أهداف إسرائيلية ومصالح أمريكية في المنطقة، خاصة في منطقة الخليج.
وأشار القزويني إلى أن ترامب، رغم ما وصفه ببذل كل ما في وسعه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم يتمكن من تحقيق أي نتائج ملموسة، معتبرًا أن هدفه يتمثل في دفع إيران للاعتراف بالهزيمة، وهو ما لم يتحقق.
وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول وجود شخصيات إيرانية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة، وصف القزويني هذه المزاعم بأنها "أكاذيب معتادة"، مؤكدًا وجود تلاحم شعبي وسياسي داخل إيران، وعدم وجود أي انشقاقات أو حركات انفصالية، مشددًا على أن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي ولا عن قدراتها الدفاعية الباليستية.
دبابات روسية من طراز تي-80 تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
الكرملين يعلق على أنباء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
15:11 GMT
واختتم بالقول إن هذه التصريحات تهدف إلى إثارة الفتنة الداخلية والتغطية على ما وصفه بعدم تحقيق أهداف الحرب حتى الآن.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
