خبير لـ"سبوتنيك": ترامب ونتنياهو لم يحققا أي إنجازات من الحرب على إيران

خبير لـ"سبوتنيك": ترامب ونتنياهو لم يحققا أي إنجازات من الحرب على إيران

قال خبير الشؤون الإيرانية، رضا القزويني، إن الحرب لم تحقق حتى الآن أيًا من أهدافها المعلنة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T15:37+0000

2026-03-26T15:37+0000

2026-03-26T15:41+0000

وأضاف القزويني لإذاعة "سبوتنيك"، أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب وعدم إنهائها دون تحقيق مكاسب ملموسة، معتبرًا إياها "فرصته الأخيرة" لتحقيق الأهداف التي أعلنها قبل الحرب وخلالها، مشيرًا إلى أنه يحاول كسب الوقت من خلال الترويج لقرب تحقيق النصر، سواء على الصعيد الداخلي في إسرائيل أو أمام ترامب الذي يواجه ضغوطًا متزايدة، دوليًا وداخليًا، بما في ذلك من داخل إدارته.وأوضح أن الضربات الإيرانية تسببت في دمار واسع طال مراكز عسكرية وأمنية داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن إيران أظهرت مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد المسبق، كما وجهت ضربات وصفها بـ”الموجعة” ضد أهداف إسرائيلية ومصالح أمريكية في المنطقة، خاصة في منطقة الخليج.وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول وجود شخصيات إيرانية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة، وصف القزويني هذه المزاعم بأنها "أكاذيب معتادة"، مؤكدًا وجود تلاحم شعبي وسياسي داخل إيران، وعدم وجود أي انشقاقات أو حركات انفصالية، مشددًا على أن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي ولا عن قدراتها الدفاعية الباليستية.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

جيهان لطفي سليمان

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم