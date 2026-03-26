كيم جونغ أون يختبر بندقية أهداه إياها لوكاشينكو "تحسبا لظهور الأعداء"... فيديو
12:23 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 12:24 GMT 26.03.2026)
© Photo / x.com
تبادل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الهدايا خلال زيارة قام بها لوكاشينكو لكوريا الديمقراطية، إذ تلقى الرئيس البيلاروسي مزهرية عليها صورته وسيفًا، بينما تلقى الزعيم الكوري بندقية صغيرة "احتياطًا في حال ظهور أعداء"، بحسب وصف الرئيس البيلاروسي.
ونشرت قناة "بول أوف ذا فيرست" على تطبيق "تلغرام"، التابعة للمكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، تسجيلًا مصورًا لتبادل الهدايا خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها لوكاشينكو إلى كوريا الديمقراطية.
🤝لوكاشينكو يقدم لكيم جونغ أون مع بندقية حربية "في حال ظهور الأعداء"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 26, 2026
ويأتي ذلك، خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس البيلاروسي لكوريا الديمقراطية الشعبية، تستمر لمدة يومين pic.twitter.com/NbVuEQ44de
وقدّم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس البيلاروسي سيفًا مرصعًا بالذهب واللؤلؤ، ومزهرية كبيرة مزينة على الطراز الكوري التقليدي باستخدام 30 نوعًا من الأصداف، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية تذكارية صنعت بمناسبة زيارة الرئيس البيلاروسي إلى بيونغ يانغ.
وقال لوكاشينكو، وهو يُسلّم كيم جونغ أون عملة معدنية في علبة: "من المفترض أن ندفع ثمن الأسلحة"، ويُعتقد عمومًا أن العملة المعدنية تُقدّم مقابل الأسلحة البيضاء.
وقدّم الرئيس لوكاشينكو لكيم جونغ أون، هدايا من الجانب البيلاروسي، من بينها بندقية هجومية من طراز "في إس كا"، وقال: "قد لا يخوض شعبنا معارك الآن، لكن الجنود سيحتاجون دائمًا إلى أسلحة خفيفة"، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا بدأت بإنتاج الأسلحة الخفيفة.
وأخذ كيم جونغ أون البندقية، وفحصها ثمّ جهّزها، وضغط على الزناد، وأعادها بعناية إلى علبتها. وعلّق لوكاشينكو قائلًا: "صحيح. كيم جونغ أون هو المسؤول عن السلاح". وأوضح الزعيم البيلاروسي الغرض من الهدية، قائلًا: "في حال ظهور أعداء".