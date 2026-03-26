تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
كيم جونغ أون يختبر بندقية أهداه إياها لوكاشينكو "تحسبا لظهور الأعداء"... فيديو
كيم جونغ أون يختبر بندقية أهداه إياها لوكاشينكو "تحسبا لظهور الأعداء"... فيديو
سبوتنيك عربي
تبادل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الهدايا خلال زيارة قام بها لوكاشينكو لكوريا الديمقراطية، إذ...
2026-03-26T12:23+0000
2026-03-26T12:24+0000
ونشرت قناة "بول أوف ذا فيرست" على تطبيق "تلغرام"، التابعة للمكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، تسجيلًا مصورًا لتبادل الهدايا خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها لوكاشينكو إلى كوريا الديمقراطية.وقدّم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس البيلاروسي سيفًا مرصعًا بالذهب واللؤلؤ، ومزهرية كبيرة مزينة على الطراز الكوري التقليدي باستخدام 30 نوعًا من الأصداف، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية تذكارية صنعت بمناسبة زيارة الرئيس البيلاروسي إلى بيونغ يانغ.وقال لوكاشينكو، وهو يُسلّم كيم جونغ أون عملة معدنية في علبة: "من المفترض أن ندفع ثمن الأسلحة"، ويُعتقد عمومًا أن العملة المعدنية تُقدّم مقابل الأسلحة البيضاء.وأخذ كيم جونغ أون البندقية، وفحصها ثمّ جهّزها، وضغط على الزناد، وأعادها بعناية إلى علبتها. وعلّق لوكاشينكو قائلًا: "صحيح. كيم جونغ أون هو المسؤول عن السلاح". وأوضح الزعيم البيلاروسي الغرض من الهدية، قائلًا: "في حال ظهور أعداء".
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

كيم جونغ أون يختبر بندقية أهداه إياها لوكاشينكو "تحسبا لظهور الأعداء"... فيديو

12:23 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 12:24 GMT 26.03.2026)
© Photo / x.comكيم جونغ أون يختبر بندقية أهداه إياها لوكاشينكو "تحسبا لظهور الأعداء"
كيم جونغ أون يختبر بندقية أهداه إياها لوكاشينكو تحسبا لظهور الأعداء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
© Photo / x.com
تبادل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الهدايا خلال زيارة قام بها لوكاشينكو لكوريا الديمقراطية، إذ تلقى الرئيس البيلاروسي مزهرية عليها صورته وسيفًا، بينما تلقى الزعيم الكوري بندقية صغيرة "احتياطًا في حال ظهور أعداء"، بحسب وصف الرئيس البيلاروسي.
ونشرت قناة "بول أوف ذا فيرست" على تطبيق "تلغرام"، التابعة للمكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، تسجيلًا مصورًا لتبادل الهدايا خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها لوكاشينكو إلى كوريا الديمقراطية.
وقدّم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس البيلاروسي سيفًا مرصعًا بالذهب واللؤلؤ، ومزهرية كبيرة مزينة على الطراز الكوري التقليدي باستخدام 30 نوعًا من الأصداف، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية تذكارية صنعت بمناسبة زيارة الرئيس البيلاروسي إلى بيونغ يانغ.
كوريا الديمقراطية وبيلاروسيا توقعان معاهدة صداقة بين البلدين
06:26 GMT
وقال لوكاشينكو، وهو يُسلّم كيم جونغ أون عملة معدنية في علبة: "من المفترض أن ندفع ثمن الأسلحة"، ويُعتقد عمومًا أن العملة المعدنية تُقدّم مقابل الأسلحة البيضاء.
وقدّم الرئيس لوكاشينكو لكيم جونغ أون، هدايا من الجانب البيلاروسي، من بينها بندقية هجومية من طراز "في إس كا"، وقال: "قد لا يخوض شعبنا معارك الآن، لكن الجنود سيحتاجون دائمًا إلى أسلحة خفيفة"، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا بدأت بإنتاج الأسلحة الخفيفة.
وأخذ كيم جونغ أون البندقية، وفحصها ثمّ جهّزها، وضغط على الزناد، وأعادها بعناية إلى علبتها. وعلّق لوكاشينكو قائلًا: "صحيح. كيم جونغ أون هو المسؤول عن السلاح". وأوضح الزعيم البيلاروسي الغرض من الهدية، قائلًا: "في حال ظهور أعداء".
