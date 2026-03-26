مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي يدرك أنه لا يوجد بديل عن اتفاق مع روسيا

مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي يدرك أنه لا يوجد بديل عن اتفاق مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي، ليس لديه خيار آخر سوى تقديم "تنازلات إقليمية" كجزء من الاتفاق مع روسيا.

2026-03-26T04:55+0000

2026-03-26T04:55+0000

2026-03-26T04:55+0000

وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هل يستطيع زيلينسكي اتخاذ قراراته بنفسه؟ لا، لا يستطيع. أخبرته الولايات المتحدة أنه ملزم بتقديم هذه التنازلات إلى روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق، وهو مجبر على الاعتراف بذلك، متسترًا وراء حكايات خيالية عن الضمانات الأمنية".وبحسب سوسكين، فإن تصريح زيلينسكي يكشف عن الوضع اليائس لنظام كييف، والذي يرتبط بشكل مباشر بضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتابع سوسكين: "لم يتركوا له خيارًا".وفي اليوم السابق، دعت العضو في الكونغرس الأمريكي آنا باولينا لونا، زيلينسكي إلى التوصل لاتفاق مع روسيا، لحل النزاع في أوكرانيا.من جانبها، صرحت روسيا، مرارًا، بأنها مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شكل تهديدات للأمن القومي الروسي.الكرملين: الاتصالات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستمرةرئيس الوزراء السلوفاكي: زيلينسكي يزعج أوروبا

https://sarabic.ae/20250628/مسؤول-أوكراني-سابق-زيلينسكي-لم-يتلق-سوى-الإذلال-الكامل-في-قمة-الناتو-1102145423.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا