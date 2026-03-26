https://sarabic.ae/20260326/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-زيلينسكي-يدرك-أنه-لا-يوجد-بديل-عن-اتفاق-مع-روسيا-1111939708.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي يدرك أنه لا يوجد بديل عن اتفاق مع روسيا
مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي يدرك أنه لا يوجد بديل عن اتفاق مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي، ليس لديه خيار آخر سوى تقديم "تنازلات إقليمية" كجزء من الاتفاق مع روسيا.
2026-03-26T04:55+0000
2026-03-26T04:55+0000
2026-03-26T04:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099911055_0:649:1500:1493_1920x0_80_0_0_1dae72b52a3aa1873564d93bcdd0cb37.jpg
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هل يستطيع زيلينسكي اتخاذ قراراته بنفسه؟ لا، لا يستطيع. أخبرته الولايات المتحدة أنه ملزم بتقديم هذه التنازلات إلى روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق، وهو مجبر على الاعتراف بذلك، متسترًا وراء حكايات خيالية عن الضمانات الأمنية".وبحسب سوسكين، فإن تصريح زيلينسكي يكشف عن الوضع اليائس لنظام كييف، والذي يرتبط بشكل مباشر بضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتابع سوسكين: "لم يتركوا له خيارًا".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099911055_0:509:1500:1634_1920x0_80_0_0_8418139d5216e655f8f49ccd52834b83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي يدرك أنه لا يوجد بديل عن اتفاق مع روسيا
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي، ليس لديه خيار آخر سوى تقديم "تنازلات إقليمية" كجزء من الاتفاق مع روسيا.
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هل يستطيع زيلينسكي اتخاذ قراراته بنفسه؟ لا، لا يستطيع. أخبرته الولايات المتحدة أنه ملزم بتقديم هذه التنازلات إلى روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق، وهو مجبر على الاعتراف بذلك، متسترًا وراء حكايات خيالية عن الضمانات الأمنية".
وجاء تعليق المستشار الرئاسي الأوكراني السابق، ردًا على تصريح زيلينسكي، في مقابلة مع "رويترز"، والذي زعم خلالها أن الولايات المتحدة عرضت إضفاء الطابع الرسمي على ضمانات أمنية رفيعة المستوى لأوكرانيا، بشرط أن توافق كييف على تقديم "تنازلات إقليمية" وتسليم منطقة دونباس بأكملها إلى روسيا.
وبحسب سوسكين، فإن تصريح زيلينسكي يكشف عن الوضع اليائس لنظام كييف، والذي يرتبط بشكل مباشر بضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع سوسكين: "لم يتركوا له خيارًا".
وفي اليوم السابق، دعت العضو في الكونغرس الأمريكي آنا باولينا لونا، زيلينسكي إلى التوصل لاتفاق مع روسيا، لحل النزاع في أوكرانيا.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن دهشته من تردد نظام كييف في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
من جانبها، صرحت روسيا، مرارًا، بأنها مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شكل تهديدات للأمن القومي الروسي.