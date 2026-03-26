مقتل شخصين وإصابة 3 جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي
مقتل شخصين وإصابة 3 جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان في العاصمة أبوظبي.
2026-03-26T14:39+0000
2026-03-26T14:39+0000
2026-03-26T14:39+0000
وأوضح المكتب أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أن الشظايا نتجت عن عملية اعتراض ناجحة لصاروخ باليستي نفذتها منظومات الدفاع الجوي، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام). وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260326/إعلام-البنتاغون-يدرس-خيارات-ضربة-حاسمة-على-إيران-1111960795.html
https://sarabic.ae/20260326/يران-ترسل-ردا-رسميا-على-المقترح-الأميركي-المكون-من-15-بندا-وتنتظر-رد-الطرف-الآخر-1111960152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخصين وإصابة 3 جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي
أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان في العاصمة أبوظبي.