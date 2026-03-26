تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
مقتل شخصين وإصابة 3 جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي
أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان في العاصمة أبوظبي. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح المكتب أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أن الشظايا نتجت عن عملية اعتراض ناجحة لصاروخ باليستي نفذتها منظومات الدفاع الجوي، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام). وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260326/إعلام-البنتاغون-يدرس-خيارات-ضربة-حاسمة-على-إيران-1111960795.html
https://sarabic.ae/20260326/يران-ترسل-ردا-رسميا-على-المقترح-الأميركي-المكون-من-15-بندا-وتنتظر-رد-الطرف-الآخر-1111960152.html
أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان في العاصمة أبوظبي.
وأوضح المكتب أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أن الشظايا نتجت عن عملية اعتراض ناجحة لصاروخ باليستي نفذتها منظومات الدفاع الجوي، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
إعلام: "البنتاغون" يدرس خيارات "ضربة حاسمة" على إيران
14:10 GMT

وأضاف أن الحادث أسفر أيضًا عن تضرر عدد من المركبات، فيما لم تحدَّد بعد هويتا الشخصين اللذين لقيا مصرعهما.

رجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
إيران ترد رسميا على المقترح الأمريكي المكون من 15 بندا وتنتظر الرد
13:54 GMT
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
