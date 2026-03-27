تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
بوتين: الأزمة الأوكرانية خطأ الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية
بوتين: الأزمة الأوكرانية خطأ الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأزمة الأوكرانية سببها الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، خلال الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "الإشارة إلى الأحداث الأوكرانية هنا ليست مبررة بما فيه الكفاية، لأن الأزمة نفسها حدثت بسبب خطأ كل من الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية الرائدة". وتابع: "حول العلاقات بين روسيا وأوروبا: "من الواضح أن علاقات روسيا مع الدول الأوروبية تمر بأزمة ليست بسببنا".وفي وقت سابق من اليوم، كشف فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكًا بنهج تقويض التسوية في أوكرانيا.وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي.
12:22 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.03.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأزمة الأوكرانية سببها الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية.
وقال بوتين، خلال الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "الإشارة إلى الأحداث الأوكرانية هنا ليست مبررة بما فيه الكفاية، لأن الأزمة نفسها حدثت بسبب خطأ كل من الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية الرائدة".

ووفقا له: "لقد دعموا الانقلاب في أوكرانيا، والذي أدى لاحقًا إلى سلسلة كاملة من الأحداث المأساوية التي لا تزال تتكشف في أوكرانيا".

وتابع: "حول العلاقات بين روسيا وأوروبا: "من الواضح أن علاقات روسيا مع الدول الأوروبية تمر بأزمة ليست بسببنا".

وأضاف: "لم نتخلّ قط عن تطوير هذه العلاقات (مع الدول الأوروبية)، واستعادتها".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكًا بنهج تقويض التسوية في أوكرانيا.
وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي.
