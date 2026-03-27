لافروف: بوتين وترامب يحترمان بعضهما بعضا لكن لا يتفقان على كل شيء
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يحترمان بعضهما بعضا ويتحدثان كما ينبغي للرجال، على الرغم...
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يحترمان بعضهما بعضا ويتحدثان كما ينبغي للرجال، على الرغم من أنهما لا يتفقان على كل شيء.
وقال لافروف: "إنهما يتحدثان الآن عن "روح أنكوريج". لطالما كان هذا الأمر طبيعيًا في العلاقة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب . إنهما يحترمان بعضهما بعضا، ولا يتفقان دائمًا على كل شيء".
وتابع في مقابلة مع قناة "فرانس تي في": " يعرفان كيف يتحدثان كما ينبغي للرجال والسياسيين الكبار: بصدق، دون إخفاء المشاكل والاختلافات".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسية أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد إفسادها.
وكان بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية،
في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقشا خلالها من بين أمور أخرى، الحلول الممكنة للتسوية الأوكرانية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.