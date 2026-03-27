لافروف: بوتين وترامب يحترمان بعضهما بعضا لكن لا يتفقان على كل شيء

عربي
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260327/لافروف-بوتين-وترامب-يحترمان-بعضهما-بعضا-لكن-لا-يتفقان-على-كل-شيء-1111982622.html
لافروف: بوتين وترامب يحترمان بعضهما بعضا لكن لا يتفقان على كل شيء
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يحترمان بعضهما بعضا ويتحدثان كما ينبغي للرجال، على الرغم... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T08:14+0000
2026-03-27T08:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800587_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_8f3215d56517cabc699cc83c5d581f79.jpg
https://sarabic.ae/20260314/ترامب-التعامل-مع-بوتين-بشأن-التسوية-الأوكرانية-أسهل-بكثير-من-التعامل-مع-زيلينسكي---عاجل-1111505322.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800587_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_598f8da1ab9ff0b6f41e7fd1e24aa0fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

08:14 GMT 27.03.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يحترمان بعضهما بعضا ويتحدثان كما ينبغي للرجال، على الرغم من أنهما لا يتفقان على كل شيء.
وقال لافروف: "إنهما يتحدثان الآن عن "روح أنكوريج". لطالما كان هذا الأمر طبيعيًا في العلاقة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب . إنهما يحترمان بعضهما بعضا، ولا يتفقان دائمًا على كل شيء".

وتابع في مقابلة مع قناة "فرانس تي في": " يعرفان كيف يتحدثان كما ينبغي للرجال والسياسيين الكبار: بصدق، دون إخفاء المشاكل والاختلافات".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسية أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد إفسادها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
ترامب: التعامل مع بوتين بشأن التسوية الأوكرانية أسهل بكثير من التعامل مع زيلينسكي
14 مارس, 23:43 GMT
وكان بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية، في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقشا خلالها من بين أمور أخرى، الحلول الممكنة للتسوية الأوكرانية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала