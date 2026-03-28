إسلام أباد تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر لبحث التطورات في المنطقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إسلام أباد تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر لبحث التطورات في المنطقة
أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، بأن إسلام أباد ستستضيف يومي 29 و30 مارس/ آذار الجاري، مباحثات لوزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر، وذلك بدعوة من... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بناءً على دعوة من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد إسحاق دار، يزور كلٌ من وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، إسلام أباد في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026".
© AP Photo / Anjum Naveed — ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، بأن إسلام أباد ستستضيف يومي 29 و30 مارس/ آذار الجاري، مباحثات لوزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر، وذلك بدعوة من وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، لبحث عدد من القضايا الإقليمية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بناءً على دعوة من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد إسحاق دار، يزور كلٌ من وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، إسلام أباد في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026".
وأردف البيان أنه "خلال الزيارة، سيجري وزراء الخارجية مباحثات معمّقة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة. كما سيلتقي الوفد الزائر برئيس الوزراء (باكستان)".

كما نوّه البيان إلى أن الزيارة ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين باكستان والدول المشاركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أعلن الخميس الماضي، أن بلاده نقلت مقترحًا أمريكيًا إلى إيران، لإنهاء التصعيد ووقف الحرب، وأكد أن الجانب الإيراني يقوم بدراسة المقترح.
فيما أكدت وزارة الخارجية الباكستانية على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والعمل على إيجاد مسار نحو تسوية سلمية للصراع حول إيران.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
