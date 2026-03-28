إسلام أباد تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر لبحث التطورات في المنطقة

أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، بأن إسلام أباد ستستضيف يومي 29 و30 مارس/ آذار الجاري، مباحثات لوزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر، وذلك بدعوة من... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بناءً على دعوة من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد إسحاق دار، يزور كلٌ من وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، إسلام أباد في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026".وأردف البيان أنه "خلال الزيارة، سيجري وزراء الخارجية مباحثات معمّقة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة. كما سيلتقي الوفد الزائر برئيس الوزراء (باكستان)".وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أعلن الخميس الماضي، أن بلاده نقلت مقترحًا أمريكيًا إلى إيران، لإنهاء التصعيد ووقف الحرب، وأكد أن الجانب الإيراني يقوم بدراسة المقترح.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.السعودية تدين "الاعتداء الإسرائيلي السافر" على سوريا

https://sarabic.ae/20260328/تصويت-برأيك-كيف-تستطيع-أنصار-الله-الضغط-على-واشنطن-وتل-أبيب-لوقف-الحرب-على-إيران؟-1112030248.html

