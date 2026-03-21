السعودية تدين "الاعتداء الإسرائيلي السافر" ضد سوريا

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت معسكرات للجيش السوري في جنوب سوريا، ووصفتها بـ"الاعتداء السافر"، داعية المجتمع... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
03:35 GMT 21.03.2026 (تم التحديث: 03:37 GMT 21.03.2026)
دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت معسكرات للجيش السوري في جنوب سوريا، ووصفتها بـ"الاعتداء السافر"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل.
وقالت الخارجية، في بيان، إن المملكة تدين بأشد العبارات "الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، الجمعة، أنه قصف مواقع تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا، ردًا على استهداف سوريا معقل الأقلية الدرزية في محافظة السويداء.
والثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة التحقيق السورية المعنية بأحداث محافظة السويداء أن حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، مطلع تموز/يوليو 2025، بلغت 1760 قتيلاً و2188 مصابًا من مختلف الأطراف.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، عرضت خلاله اللجنة نتائج تقريرها النهائي، موضحةً أن التحقيق استند إلى جمع الأدلة والشهادات وتقصي الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.
وبيّن التقرير أن الأحداث تصاعدت بين 11 و20 تموز/يوليو 2025، إثر مواجهات بين مجموعات من البدو والدروز، تخللتها عمليات مصادرة ممتلكات وحالات خطف وانتهاكات متعددة.
