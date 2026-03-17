لجنة التحقيق في أحداث السويداء تكشف عن حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/لجنة-التحقيق-في-أحداث-السويداء-تكشف-عن-حصيلة-ضحايا-الاشتباكات-المسلحة-1111589412.html
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تكشف عن حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تكشف عن حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق السورية المعنية بأحداث محافظة السويداء أن حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، مطلع تموز/يوليو 2025، بلغت 1760 قتيلاً و2188 مصابًا من مختلف...
أخبار سوريا اليوم
أخبار السويداء
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105062041_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9ede9a6d4f2b145f84fa36167003a2d8.jpg
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، عرضت خلاله اللجنة نتائج تقريرها النهائي، موضحةً أن التحقيق استند إلى جمع الأدلة والشهادات وتقصي الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بملف المفقودين، أفادت اللجنة بعدم تمكنها من تحديد العدد النهائي بسبب نقص المعلومات وتعذر دخولها إلى مدينة السويداء، مشيرةً إلى توثيق 60 مفقوداً من عشائر المنطقة و30 آخرين من وزارة الدفاع. كما أشار إلى أن تدخل القوات الحكومية لفرض الأمن واجه مقاومة مسلحة، بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى. وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة بجملة من الإجراءات، أبرزها تعزيز قدرات الجهاز القضائي، وحماية مواقع الدفن الجماعي المحتملة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتشديد الرقابة القانونية على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اتخاذ تدابير للحد من خطاب الكراهية ومنع التحريض على العنف بين مكونات المجتمع المحلي.وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية أن "عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة".وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصًا يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرًا إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105062041_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c338977c06f4b400b8ff09f29af7cc44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . Basil Shartouhأهالي السويداء يخرجون بمظاهرة رفضا لإعلان "خارطة الطريق" التي أعلن عنها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.
أهالي السويداء يخرجون بمظاهرة رفضا لإعلان خارطة الطريق التي أعلن عنها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق السورية المعنية بأحداث محافظة السويداء أن حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، مطلع تموز/يوليو 2025، بلغت 1760 قتيلاً و2188 مصابًا من مختلف الأطراف.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، عرضت خلاله اللجنة نتائج تقريرها النهائي، موضحةً أن التحقيق استند إلى جمع الأدلة والشهادات وتقصي الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، أفادت اللجنة بعدم تمكنها من تحديد العدد النهائي بسبب نقص المعلومات وتعذر دخولها إلى مدينة السويداء، مشيرةً إلى توثيق 60 مفقوداً من عشائر المنطقة و30 آخرين من وزارة الدفاع.
وبيّن التقرير أن الأحداث تصاعدت بين 11 و20 تموز/يوليو 2025، إثر مواجهات بين مجموعات من البدو والدروز، تخللتها عمليات مصادرة ممتلكات وحالات خطف وانتهاكات متعددة.
كما أشار إلى أن تدخل القوات الحكومية لفرض الأمن واجه مقاومة مسلحة، بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى.
وأكدت اللجنة أن السلطات باشرت باتخاذ إجراءات أولية، شملت توقيف مشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء، مع التشديد على أهمية ضمان محاكمات عادلة وشفافة وفق المعايير الدولية.
وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة بجملة من الإجراءات، أبرزها تعزيز قدرات الجهاز القضائي، وحماية مواقع الدفن الجماعي المحتملة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتشديد الرقابة القانونية على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اتخاذ تدابير للحد من خطاب الكراهية ومنع التحريض على العنف بين مكونات المجتمع المحلي.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية أن "عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة".
وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصًا يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرًا إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала