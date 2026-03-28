حزب "البديل من أجل ألمانيا": على القوات الأمريكية مغادرة البلاد
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو كروبالا، إلى سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، وذلك خلال مؤتمر الحزب في لوباو، بولاية ساكسونيا الألمانية. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T16:54+0000
دعا الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو كروبالا، إلى سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، وذلك خلال مؤتمر الحزب في لوباو، بولاية ساكسونيا الألمانية.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن كروبالا قوله: "لنبدأ بتنفيذ هذا، سحب القوات الأمريكية من ألمانيا".
وينص ميثاق حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أن الحزب يدعو إلى سحب جميع قوات الحلفاء المتمركزة على الأراضي الألمانية، ولا سيما أسلحتها النووية.
ويتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.
وفي وقت سابق، دعت سيفيم داغديلين، عضو حزب الاتحاد من أجل العقل والعدالة الألماني (SWU) الذي تتزعمه سارة فاغنكنيشت، لسحب القوات الأمريكية والأسلحة النووية من ألمانيا، ووقف نشر الصواريخ الأمريكية المخطط لها في ألمانيا
، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
وفقًا لمشروع "ويكيليكس" الاستقصائي، في عام 2010، تم نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قاعدة "بوشيل"الجوية في راينلاند بالاتينات.