دراسة: الأحلام القوية تعزز الإحساس بعمق النوم

كشفت دراسة علمية حديثة أن الإحساس بعمق النوم لا يرتبط فقط بانخفاض نشاط الدماغ، بل يتأثر أيضاً بطبيعة الأحلام، حيث تسهم الأحلام الحية والمكثفة في تعزيز الشعور... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "PLOS Biology"، فإن التجارب الحلمية الغنية قد تلعب دوراً مهماً في تقييم جودة النوم، متجاوزة المؤشرات التقليدية المرتبطة بموجات الدماغ البطيئة، وفقا لموقع "ساينس دايلي".واعتمد الباحثون في دراستهم على عينة من 44 شخصاً بالغاً، جرى تتبع نشاط أدمغتهم باستخدام تخطيط كهربائي للدماغ على مدار أربع ليالٍ، مع إيقاظهم في مراحل مختلفة من النوم لرصد تجاربهم الحلمية.كما تبين أن الأحلام الحية أو الغريبة أو المشحونة عاطفياً ترتبط بشعور أكبر بعمق النوم، في حين ارتبطت الأحلام ذات الطابع الفكري أو التأملي بإحساس بنوم أخف.إعادة تقييم جودة النوم كما لفتت الدراسة إلى أن الأحلام لا تقتصر على مرحلة نوم حركة العين السريعة، بل تمتد أيضاً إلى مراحل أخرى مثل النوم غير الحالم، وهو ما يعيد النظر في الفهم التقليدي لوظيفة الأحلام.ورغم ذلك، أكد الباحثون أن النتائج تكشف عن علاقة ارتباط بين طبيعة الأحلام والإحساس بعمق النوم، دون إثبات علاقة سببية مباشرة. وفي المحصلة، تفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة لفهم اضطرابات النوم، إذ قد يكون تراجع كثافة الأحلام أو ضعفها أحد العوامل المرتبطة بالشعور بعدم الراحة، حتى لدى من يحصلون على عدد كافٍ من ساعات النوم.

