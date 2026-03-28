دراسة: الأحلام القوية تعزز الإحساس بعمق النوم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الأحلام القوية تعزز الإحساس بعمق النوم
كشفت دراسة علمية حديثة أن الإحساس بعمق النوم لا يرتبط فقط بانخفاض نشاط الدماغ، بل يتأثر أيضاً بطبيعة الأحلام، حيث تسهم الأحلام الحية والمكثفة في تعزيز الشعور... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
دراسة: الأحلام القوية تعزز الإحساس بعمق النوم

كشفت دراسة علمية حديثة أن الإحساس بعمق النوم لا يرتبط فقط بانخفاض نشاط الدماغ، بل يتأثر أيضاً بطبيعة الأحلام، حيث تسهم الأحلام الحية والمكثفة في تعزيز الشعور بنوم أكثر راحة، حتى عندما يكون نشاط الدماغ قريباً من حالة اليقظة.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "PLOS Biology"، فإن التجارب الحلمية الغنية قد تلعب دوراً مهماً في تقييم جودة النوم، متجاوزة المؤشرات التقليدية المرتبطة بموجات الدماغ البطيئة، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
واعتمد الباحثون في دراستهم على عينة من 44 شخصاً بالغاً، جرى تتبع نشاط أدمغتهم باستخدام تخطيط كهربائي للدماغ على مدار أربع ليالٍ، مع إيقاظهم في مراحل مختلفة من النوم لرصد تجاربهم الحلمية.
وأظهرت النتائج أن الانتقال من الموجات الدماغية السريعة إلى البطيئة يرتبط عادةً بالإحساس بالنوم العميق، غير أن هذا الارتباط يتراجع في حال وجود أحلام، حتى وإن لم يتمكن المشاركون من تذكر تفاصيلها.
كما تبين أن الأحلام الحية أو الغريبة أو المشحونة عاطفياً ترتبط بشعور أكبر بعمق النوم، في حين ارتبطت الأحلام ذات الطابع الفكري أو التأملي بإحساس بنوم أخف.
إعادة تقييم جودة النوم

وتشير النتائج إلى أن الدماغ لا يحتاج إلى "توقف كامل" ليمنح شعوراً بالراحة، إذ إن الانخراط في عالم الأحلام قد يعزز الإحساس بالانفصال عن المحيط الخارجي، ما ينعكس إيجاباً على تقييم جودة النوم.

كما لفتت الدراسة إلى أن الأحلام لا تقتصر على مرحلة نوم حركة العين السريعة، بل تمتد أيضاً إلى مراحل أخرى مثل النوم غير الحالم، وهو ما يعيد النظر في الفهم التقليدي لوظيفة الأحلام.
ورغم ذلك، أكد الباحثون أن النتائج تكشف عن علاقة ارتباط بين طبيعة الأحلام والإحساس بعمق النوم، دون إثبات علاقة سببية مباشرة.
وفي المحصلة، تفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة لفهم اضطرابات النوم، إذ قد يكون تراجع كثافة الأحلام أو ضعفها أحد العوامل المرتبطة بالشعور بعدم الراحة، حتى لدى من يحصلون على عدد كافٍ من ساعات النوم.
