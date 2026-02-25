دراسة: النوم في غرفة حارة يضغط على القلب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260225/دراسة-النوم-في-غرفة-حارة-يضغط-على-القلب-1110746633.html
دراسة: النوم في غرفة حارة يضغط على القلب
دراسة: النوم في غرفة حارة يضغط على القلب
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة أسترالية حديثة من مخاطر النوم في غرفة دافئة جدًا على صحة القلب، خاصة لدى كبار السن. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T14:46+0000
2026-02-25T14:55+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
وأشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة غريفيث، ونشرت في مجلة BMC Medicine، إلى أن درجات حرارة غرف النوم التي تتجاوز 24 درجة مئوية (75 درجة فهرنهايت) تزيد من الضغط على الجهاز العصبي اللاإرادي، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وأوضح الباحثون أن هذه الحرارة ترفع معدل ضربات القلب وتقلل من تباينه، ما يعيق التعافي الليلي للقلب.وأكد الباحثون أن هذه التأثيرات تتراكم مع الوقت، ما قد يرفع احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.وأوصى الفريق بخفض حرارة غرفة النوم ليلاً إلى أقل من 24 درجة مئوية لتخفيف العبء على القلب.كما دعوا إلى تضمين الليالي الحارة ضمن إرشادات الصحة العامة، خاصة مع تزايد موجات الحر بفعل تغير المناخ.وتعد الدراسة، التي راقبت بالفعل ظروف النوم اليومية لدى كبار السن، دليلاً واقعيًا على أهمية بيئة نوم باردة نسبيًا لصحة القلب.
https://sarabic.ae/20260131/دراسة-الرجال-يصابون-بأمراض-القلب-قبل-النساء-بنحو-عقد-من-الزمن-1109846151.html
https://sarabic.ae/20260119/-التمارين-الرياضية-القصيرة-والمتقطعة-تحسن-اللياقة-البدنية-وصحة-القلب-والأوعية-1109404022.html
https://sarabic.ae/20260129/دراسة-عامل-خفي-يهدد-صحة-القلب-لدى-الأشخاص-المسائيين-1109768539.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أستراليا
منوعات, أستراليا

دراسة: النوم في غرفة حارة يضغط على القلب

14:46 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 14:55 GMT 25.02.2026)
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
حذرت دراسة أسترالية حديثة من مخاطر النوم في غرفة دافئة جدًا على صحة القلب، خاصة لدى كبار السن.
وأشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة غريفيث، ونشرت في مجلة BMC Medicine، إلى أن درجات حرارة غرف النوم التي تتجاوز 24 درجة مئوية (75 درجة فهرنهايت) تزيد من الضغط على الجهاز العصبي اللاإرادي، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
مجتمع
دراسة: الرجال يصابون بأمراض القلب قبل النساء بنحو عقد من الزمن
31 يناير, 13:54 GMT
وأوضح الباحثون أن هذه الحرارة ترفع معدل ضربات القلب وتقلل من تباينه، ما يعيق التعافي الليلي للقلب.
وقال الدكتور فيرغوس أوكونور، قائد الدراسة: "عندما يعمل القلب بجهد أكبر ولمدة أطول، يتراكم الضغط ويحد من قدرة الجسم على التعافي من الحرارة النهارية".
تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
التمارين الرياضية القصيرة والمتقطعة تحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية
19 يناير, 18:24 GMT
وأظهرت النتائج أن كل درجة إضافية فوق 24 مئوية ترتبط بزيادة ملحوظة في الإجهاد القلبي، مع ارتفاع مخاطر التغيرات السريرية المهمة.
وأكد الباحثون أن هذه التأثيرات تتراكم مع الوقت، ما قد يرفع احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.
وأوصى الفريق بخفض حرارة غرفة النوم ليلاً إلى أقل من 24 درجة مئوية لتخفيف العبء على القلب.
صحة القلب والضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
مجتمع
دراسة: عامل خفي يهدد صحة القلب لدى "الأشخاص المسائيين"
29 يناير, 14:51 GMT
كما دعوا إلى تضمين الليالي الحارة ضمن إرشادات الصحة العامة، خاصة مع تزايد موجات الحر بفعل تغير المناخ.
وتعد الدراسة، التي راقبت بالفعل ظروف النوم اليومية لدى كبار السن، دليلاً واقعيًا على أهمية بيئة نوم باردة نسبيًا لصحة القلب.
