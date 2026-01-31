دراسة: الرجال يصابون بأمراض القلب قبل النساء بنحو عقد من الزمن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الرجال يصابون بأمراض القلب قبل النساء بنحو عقد من الزمن
دراسة: الرجال يصابون بأمراض القلب قبل النساء بنحو عقد من الزمن
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: الرجال يصابون بأمراض القلب قبل النساء بنحو عقد من الزمن

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال يبدؤون الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في سن أبكر من النساء، مؤكدة استمرار الفجوة الزمنية بين الجنسين التي أظهرتها بيانات تاريخية سابقة حتى الوقت الراهن.
وبحسب الدراسة المنشورة في دورية جمعية القلب الأمريكية، فإن ظهور أمراض القلب، لا سيما مرض الشريان التاجي، يحدث لدى الرجال قبل النساء بعدة سنوات، بحسب ما ذكر موقع "نيوز ميديكال".
نموذج لقلب الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
علماء روس يقترحون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج أمراض القلب
11 نوفمبر 2025, 16:01 GMT
واعتمدت الدراسة على بيانات بحث "تطور خطر الشرايين التاجية لدى الشباب"، وهو مشروع طويل الأمد شمل بالغين في الولايات المتحدة تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عامًا عند بدء المتابعة خلال عامي 1985 و1986، واستمرت حتى أغسطس/آب 2020، ما أتاح تتبع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية منذ مرحلة الشباب المبكر وحتى منتصف العمر.

فروق تراكمية واضحة

شملت التحليلات 5112 مشاركًا، شكّلت النساء نسبة 54.5% منهم، فيما بلغ الأمريكيون من أصول أفريقية 51.6% من العينة.
وبلغ متوسط العمر عند بداية الدراسة 24.8 عامًا، في حين وصلت مدة المتابعة المتوسطة إلى 34.1 سنة.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
29 أكتوبر 2025, 17:17 GMT
وخلال فترة المتابعة، سجّل الرجال معدلات تراكمية أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالنساء، مع زيادة واضحة في معدلات الإصابة بمرض الشريان التاجي وفشل القلب، مقابل عدم وجود فروق ملحوظة بين الجنسين في ما يتعلق بالسكتة الدماغية.
وأظهرت النتائج أن الرجال بلغوا نسبة إصابة تراكمية قدرها 5% بأمراض القلب والأوعية الدموية قبل النساء بنحو سبع سنوات، عند متوسط عمر 50.5 عامًا مقابل 57.5 عامًا لدى النساء.
كما وصل الرجال إلى نسبة إصابة قدرها 2% بمرض الشريان التاجي قبل النساء بأكثر من عشر سنوات.
في المقابل، لم تسجل فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في العمر المرتبط بنسبة إصابة قدرها 2% بالسكتة الدماغية أو بنسبة 1% للإصابة بفشل القلب.
نسبة الكوليسترول في الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
مجتمع
دراسة تتوصل لنتائج جديدة عن العلاقة بين الكوليسترول وأمراض القلب
9 أبريل 2025, 11:36 GMT

بداية مبكرة للفجوة

وأشار الباحثون إلى أن الفروق بين الرجال والنساء في أمراض القلب تبدأ بالظهور بوضوح خلال العقد الرابع من العمر، وتستمر حتى بعد الأخذ في الاعتبار الفروق في مؤشرات الصحة القلبية التقليدية.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أليكسا فريدمان، الباحثة في كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن، إن الفروق في خطر الإصابة بأمراض القلب تصبح واضحة بحلول سن 35 عامًا، مؤكدة أهمية البدء المبكر في تقييم عوامل الخطر ووضع استراتيجيات وقائية في مرحلة البلوغ المبكرة، لما لذلك من دور في تحسين صحة القلب على المدى الطويل لدى الجنسين.

تفسيرات متعددة للفروق

لا يُعرف سبب واحد محدد لهذه الفروق، إذ يرى الباحثون أنها ناتجة عن تداخل عوامل بيولوجية وهرمونية وسلوكية، إلى جانب اختلاف أنماط التعرض لعوامل الخطر منذ سن مبكرة، ضمن مسار تراكمي طويل يبدأ في مرحلة الشباب.
وبيولوجيًا، يلعب هرمون الإستروجين لدى النساء، خصوصًا قبل انقطاع الطمث، دورًا وقائيًا نسبيًا للأوعية الدموية، من خلال تحسين مرونة الشرايين وتنظيم مستويات الدهون وتقليل الالتهاب.
طقس حار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
مجتمع
الحرارة الشديدة تهدد بمضاعفة أمراض القلب في هذه الدولة
17 مارس 2025, 10:45 GMT
في المقابل، يفتقد الرجال هذا التأثير الوقائي، ما يجعلهم أكثر عرضة لتصلب الشرايين في سن أبكر، قبل أن تبدأ الفجوة في التضاؤل مع تراجع مستويات الإستروجين لدى النساء بعد سن اليأس.
كما تشير الدراسات إلى اختلافات في توزيع الدهون ووظائف الأيض بين الجنسين، إذ يميل الرجال إلى تراكم الدهون الحشوية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ومقاومة الإنسولين واضطرابات الكوليسترول، مقارنة بالدهون تحت الجلد الأكثر شيوعًا لدى النساء في سن الإنجاب.

عوامل سلوكية وضغوط نفسية

وتسهم العوامل السلوكية ونمط الحياة في تعميق هذه الفروق، حيث يسجل الرجال معدلات أعلى من التدخين واستهلاك الكحول والانخراط في سلوكيات عالية الخطورة، إلى جانب ضعف الالتزام بالفحوصات الطبية الدورية وتأخير طلب الرعاية الصحية.
ولا يغيب الدور النفسي والاجتماعي عن هذه المعادلة، إذ يرتبط الإجهاد المزمن وطبيعة بعض الأعمال الشاقة أو عالية التوتر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، في ظل تعرض الرجال لضغوط مهنية واقتصادية في سن مبكرة.
كما تشير أبحاث حديثة إلى فروق جينية وتنظيمية في استجابة الجسم لعوامل الخطر القلبية بين الجنسين، بما في ذلك الالتهاب ووظيفة بطانة الأوعية الدموية، ما يعزز الحاجة إلى مقاربة شاملة للوقاية تأخذ في الاعتبار الفروق البيولوجية والسلوكية والنفسية بين الرجال والنساء.
