- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260129/دراسة-عامل-خفي-يهدد-صحة-القلب-لدى-الأشخاص-المسائيين-1109768539.html
دراسة: عامل خفي يهدد صحة القلب لدى "الأشخاص المسائيين"
دراسة: عامل خفي يهدد صحة القلب لدى "الأشخاص المسائيين"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة كبيرة أجرتها بيانات من "بنك المملكة المتحدة الحيوي"، أن الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم كـ"محبي السهر" أو "الأشخاص المسائيين" - أي الأكثر نشاطاً ذهنياً... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T14:51+0000
2026-01-29T14:51+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050775000_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_de662c38787da03ce001e1d00fd5cad9.jpg
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، شمل التحليل بيانات أكثر من 320 ألف بالغ (بمتوسط عمر حوالي 57 عاماً)، وتبين خلال فترة متابعة متوسطها نحو 14 عاماً أن محبي السهر كانوا أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأول مرة، مقارنة بالأشخاص ذوي النمط المتوسط في مواعيد النوم والاستيقاظ، وفقا لمجلة "ساينتفك أمريكان". وتقود الدراسة الباحثة سينا كيانرسي، زميلة بحث في قسم اضطرابات النوم والإيقاع اليومي في مستشفى بريغهام والنساء وكلية الطب في جامعة هارفارد، التي أكدت أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في السهر نفسه، بل في عدم التوافق بين الساعة البيولوجية الداخلية للجسم ومتطلبات الجدول اليومي العادي. وأرجع الباحثون السبب الرئيسي لهذه المخاطر المرتفعة إلى انتشار سلوكيات غير صحية بين هذه الفئة، مثل التدخين، قلة النوم أو عدم انتظامه، والنظام الغذائي السيئ، بالإضافة إلى تأثير الإيقاع اليومي على وظائف الجسم الحيوية كضغط الدم، معدل ضربات القلب، التمثيل الغذائي، ومستويات هرمونات التوتر. وأشارت الدراسة إلى أن نحو 8% من المشاركين صنفوا أنفسهم كأشخاص ليليين بشكل واضح، بينما كان نحو ربع المشاركين من محبي الاستيقاظ المبكر، والباقون في الفئة المتوسطة. وخلصت النتائج إلى أن تحسين العادات اليومية - وعلى رأسها الإقلاع عن التدخين والتركيز على جودة النوم والتغذية - يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر، حتى لدى محبي السهر.
https://sarabic.ae/20260119/-التمارين-الرياضية-القصيرة-والمتقطعة-تحسن-اللياقة-البدنية-وصحة-القلب-والأوعية-1109404022.html
https://sarabic.ae/20260114/علماء-روس-يطورون-جهازا-دقيقا-للتنبؤ-بخطر-الإصابة-بالنوبات-القلبية-1109239171.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050775000_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_5c3134e3a001610257e38a271e2e5ef7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: عامل خفي يهدد صحة القلب لدى "الأشخاص المسائيين"

14:51 GMT 29.01.2026
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt / صحة القلب والضغط
صحة القلب والضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt /
تابعنا عبر
كشفت دراسة كبيرة أجرتها بيانات من "بنك المملكة المتحدة الحيوي"، أن الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم كـ"محبي السهر" أو "الأشخاص المسائيين" - أي الأكثر نشاطاً ذهنياً وبدنياً في ساعات الليل المتأخرة - يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بغيرهم.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، شمل التحليل بيانات أكثر من 320 ألف بالغ (بمتوسط عمر حوالي 57 عاماً)، وتبين خلال فترة متابعة متوسطها نحو 14 عاماً أن محبي السهر كانوا أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأول مرة، مقارنة بالأشخاص ذوي النمط المتوسط في مواعيد النوم والاستيقاظ، وفقا لمجلة "ساينتفك أمريكان".
تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
التمارين الرياضية القصيرة والمتقطعة تحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية
19 يناير, 18:24 GMT
وأظهرت النتائج أن هؤلاء الأشخاص سجلوا درجات أسوأ في المعايير الثمانية الأساسية لصحة القلب والأوعية الدموية التي تعتمدها الجمعية الأمريكية للقلب، حيث كانت نسبة انتشار ضعف الصحة القلبية الشاملة لديهم أعلى بنسبة 79% مقارنة بالفئة المتوسطة. وكان التأثير أكثر وضوحاً لدى النساء.
وتقود الدراسة الباحثة سينا كيانرسي، زميلة بحث في قسم اضطرابات النوم والإيقاع اليومي في مستشفى بريغهام والنساء وكلية الطب في جامعة هارفارد، التي أكدت أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في السهر نفسه، بل في عدم التوافق بين الساعة البيولوجية الداخلية للجسم ومتطلبات الجدول اليومي العادي.
صحة القلب والضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مجتمع
علماء روس يطورون جهازا دقيقا للتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية
14 يناير, 17:12 GMT
وأوضحت كيانرسي: "محبو السهر ليسوا محكومين بالفشل الصحي"، مشيرة إلى أن التحدي يكمن في صعوبة الالتزام بسلوكيات صحية للقلب نتيجة هذا الاختلال، مثل اتباع نظام غذائي متوازن، الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، وتجنب التدخين.
وأرجع الباحثون السبب الرئيسي لهذه المخاطر المرتفعة إلى انتشار سلوكيات غير صحية بين هذه الفئة، مثل التدخين، قلة النوم أو عدم انتظامه، والنظام الغذائي السيئ، بالإضافة إلى تأثير الإيقاع اليومي على وظائف الجسم الحيوية كضغط الدم، معدل ضربات القلب، التمثيل الغذائي، ومستويات هرمونات التوتر.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 8% من المشاركين صنفوا أنفسهم كأشخاص ليليين بشكل واضح، بينما كان نحو ربع المشاركين من محبي الاستيقاظ المبكر، والباقون في الفئة المتوسطة.
وخلصت النتائج إلى أن تحسين العادات اليومية - وعلى رأسها الإقلاع عن التدخين والتركيز على جودة النوم والتغذية - يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر، حتى لدى محبي السهر.
