دراسة على مئات الآلاف من الأشخاص تكشف مقياسا بسيطا يتنبأ بخطر الوفاة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة على مئات الآلاف من الأشخاص تكشف مقياسا بسيطا يتنبأ بخطر الوفاة
دراسة على مئات الآلاف من الأشخاص تكشف مقياسا بسيطا يتنبأ بخطر الوفاة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية واسعة أجراها باحثون من جامعة ليستر البريطانية، أن مؤشرات بدنية بسيطة وسهلة القياس، وعلى رأسها سرعة المشي، قد تكون أداة فعالة للتنبؤ بمخاطر... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T11:57+0000
2026-03-28T11:57+0000
وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "وقائع مايو كلينك"، أن سرعة المشي برزت كأقوى مؤشر منفرد مقارنة بعوامل طبية تقليدية مثل ضغط الدم والكوليسترول، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.كما شملت الدراسة مؤشرات أخرى، مثل قوة قبضة اليد، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، وعدد ساعات النوم، ومستوى النشاط البدني، حيث أسهم دمج هذه العوامل في تحسين دقة التنبؤ بشكل أكبر.ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن الأشخاص الذين يسجلون سرعة مشي أبطأ كانوا أكثر عرضة لمخاطر صحية أعلى، ما يجعل هذا المقياس البسيط مؤشرًا عمليًا يمكن استخدامه بسهولة في التقييمات الطبية اليومية دون الحاجة إلى فحوصات معقدة أو مكلفة.كما لفتوا إلى أن هذه المؤشرات قد تكون مفيدة أيضا في مجالات أخرى، مثل التأمين الصحي، عبر تقديم تقييم أدق للمخاطر وتشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة أكثر نشاطًا وصحة.
علوم, منوعات, الصحة
علوم, منوعات, الصحة

دراسة على مئات الآلاف من الأشخاص تكشف مقياسا بسيطا يتنبأ بخطر الوفاة

11:57 GMT 28.03.2026
كشفت دراسة علمية واسعة أجراها باحثون من جامعة ليستر البريطانية، أن مؤشرات بدنية بسيطة وسهلة القياس، وعلى رأسها سرعة المشي، قد تكون أداة فعالة للتنبؤ بمخاطر الوفاة، وذلك بعد تحليل بيانات أكثر من 407 آلاف بالغ ضمن قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني.
وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "وقائع مايو كلينك"، أن سرعة المشي برزت كأقوى مؤشر منفرد مقارنة بعوامل طبية تقليدية مثل ضغط الدم والكوليسترول، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
كما شملت الدراسة مؤشرات أخرى، مثل قوة قبضة اليد، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، وعدد ساعات النوم، ومستوى النشاط البدني، حيث أسهم دمج هذه العوامل في تحسين دقة التنبؤ بشكل أكبر.
وأشار الفريق إلى أن هذه النتائج قد تُحدث تحولًا في أساليب تقييم المخاطر الصحية، إذ يمكن الاعتماد على اختبارات بسيطة وسريعة لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، ما يتيح التدخل المبكر وتحسين إستراتيجيات الوقاية.
كما لفتوا إلى أن هذه المؤشرات قد تكون مفيدة أيضا في مجالات أخرى، مثل التأمين الصحي، عبر تقديم تقييم أدق للمخاطر وتشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة أكثر نشاطًا وصحة.
