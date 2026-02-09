دراسة: تنوع التمارين عامل حاسم في تقليل خطر الوفاة المبكرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260209/دراسة-تنويع-التمارين-عامل-حاسم-في-تقليل-خطر-الوفاة-المبكرة-1110199400.html
دراسة: تنوع التمارين عامل حاسم في تقليل خطر الوفاة المبكرة
دراسة: تنوع التمارين عامل حاسم في تقليل خطر الوفاة المبكرة
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة علمية حديثة بأن الحفاظ على الصحة وطول العمر لا يقتصر على ممارسة الرياضة بانتظام فحسب، بل يرتبط أيضًا بتنوع نوعية التمارين، الذي قد يشكّل عاملًا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T21:19+0000
2026-02-09T21:23+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096868478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49db5a0c75eb8dffaba07eb3a94d8b79.jpg
وتابعت الدراسة، التي أعدّها باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أكثر من 111 ألف شخص على مدى 30 عامًا، محللة العلاقة بين أنماط النشاط البدني ومعدلات الوفاة خلال فترة المتابعة، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأوضح الباحثون أن هذه العلاقة استمرت حتى بعد احتساب عوامل أخرى مثل نمط الحياة والعادات الغذائية والعمر والجنس والحالة الصحية العامة، مؤكدين أن الدراسة ترصد ارتباطًا قويًا دون الجزم بعلاقة سببية مباشرة. وأشار الباحثون إلى أن تنوع الأنشطة يسهم في تشغيل عضلات وأجهزة مختلفة في الجسم، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، إذ تختلف تأثيرات الجري عن السباحة أو ركوب الدراجة أو الأنشطة البدنية اليومية مثل صعود السلالم أو جزّ العشب. وبيّنت البيانات أن زيادة إجمالي النشاط البدني ترتبط بطول العمر، إلا أن الفائدة الإضافية تبدأ في الاستقرار عند نحو 20 ساعة أسبوعيًا، حيث لا يؤدي تجاوز هذا المعدل إلى تحسّن ملحوظ إضافي في تقليل خطر الوفاة. ورغم النتائج الإيجابية، أشار القائمون على الدراسة إلى بعض القيود، من بينها اعتماد البيانات على التقارير الذاتية للمشاركين، وتركيز العينة بشكل أساسي على مهنيين في القطاع الصحي، إضافة إلى عدم تقييم تأثير تغيير نمط التمارين لدى الشخص نفسه بمرور الوقت. ومع ذلك، يرى خبراء مستقلون أن النتائج تنسجم مع الفهم المتزايد لأهمية النشاط البدني المتنوع. وتخلص الدراسة إلى أن تنويع التمارين قد يكون بنفس أهمية ممارستها أصلًا، وأن الجمع بين أكثر من نشاط بدني، بدل الاعتماد على نوع واحد فقط، قد يوفر حماية صحية أفضل على المدى الطويل ويسهم في تقليل خطر الوفاة المبكرة.
https://sarabic.ae/20250201/دراسة-تكشف-عن-مقدار-التمارين-الرياضية-المطلوبة-لتعويض-يوم-من-الجلوس-1097371160.html
https://sarabic.ae/20241113/دراسة-الخلايا-العصبية-تنمو-بشكل-أسرع-عند-ممارسة-التمارين-الرياضية-1094748707.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096868478_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c8d6b4578971e0ea49f68fbffad8cd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: تنوع التمارين عامل حاسم في تقليل خطر الوفاة المبكرة

21:19 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 21:23 GMT 09.02.2026)
© Photo / Unsplash /Jonathan Borba تمارين لياقة بدنية
تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Photo / Unsplash /Jonathan Borba
تابعنا عبر
أفادت دراسة علمية حديثة بأن الحفاظ على الصحة وطول العمر لا يقتصر على ممارسة الرياضة بانتظام فحسب، بل يرتبط أيضًا بتنوع نوعية التمارين، الذي قد يشكّل عاملًا حاسمًا في خفض خطر الوفاة المبكرة.
وتابعت الدراسة، التي أعدّها باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أكثر من 111 ألف شخص على مدى 30 عامًا، محللة العلاقة بين أنماط النشاط البدني ومعدلات الوفاة خلال فترة المتابعة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
تمارين رياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن مقدار التمارين الرياضية المطلوبة لتعويض يوم من الجلوس
1 فبراير 2025, 08:52 GMT
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا أنشطة بدنية متنوعة، مع الحفاظ على إجمالي متقارب من ساعات التمارين، سجلوا انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 19% مقارنة بمن اعتمدوا على نمط رياضي واحد أو محدود.
وأوضح الباحثون أن هذه العلاقة استمرت حتى بعد احتساب عوامل أخرى مثل نمط الحياة والعادات الغذائية والعمر والجنس والحالة الصحية العامة، مؤكدين أن الدراسة ترصد ارتباطًا قويًا دون الجزم بعلاقة سببية مباشرة.
ممارسة الرياضة يوميا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
مجتمع
دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
13 نوفمبر 2024, 08:20 GMT
وأشار الباحثون إلى أن تنوع الأنشطة يسهم في تشغيل عضلات وأجهزة مختلفة في الجسم، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، إذ تختلف تأثيرات الجري عن السباحة أو ركوب الدراجة أو الأنشطة البدنية اليومية مثل صعود السلالم أو جزّ العشب.
وبيّنت البيانات أن زيادة إجمالي النشاط البدني ترتبط بطول العمر، إلا أن الفائدة الإضافية تبدأ في الاستقرار عند نحو 20 ساعة أسبوعيًا، حيث لا يؤدي تجاوز هذا المعدل إلى تحسّن ملحوظ إضافي في تقليل خطر الوفاة.
وشملت الدراسة، إلى جانب التمارين التقليدية، طيفًا واسعًا من الأنشطة اليومية مثل المشي وركوب الدراجة والسباحة والأعمال المنزلية البدنية وصعود الدرج، مؤكدة أن الأهم هو الحركة بجهد معقول وليس نوع التمرين بحد ذاته.
ورغم النتائج الإيجابية، أشار القائمون على الدراسة إلى بعض القيود، من بينها اعتماد البيانات على التقارير الذاتية للمشاركين، وتركيز العينة بشكل أساسي على مهنيين في القطاع الصحي، إضافة إلى عدم تقييم تأثير تغيير نمط التمارين لدى الشخص نفسه بمرور الوقت.
ومع ذلك، يرى خبراء مستقلون أن النتائج تنسجم مع الفهم المتزايد لأهمية النشاط البدني المتنوع.
وتخلص الدراسة إلى أن تنويع التمارين قد يكون بنفس أهمية ممارستها أصلًا، وأن الجمع بين أكثر من نشاط بدني، بدل الاعتماد على نوع واحد فقط، قد يوفر حماية صحية أفضل على المدى الطويل ويسهم في تقليل خطر الوفاة المبكرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала