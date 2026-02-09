https://sarabic.ae/20260209/دراسة-تنويع-التمارين-عامل-حاسم-في-تقليل-خطر-الوفاة-المبكرة-1110199400.html

دراسة: تنوع التمارين عامل حاسم في تقليل خطر الوفاة المبكرة

أفادت دراسة علمية حديثة بأن الحفاظ على الصحة وطول العمر لا يقتصر على ممارسة الرياضة بانتظام فحسب، بل يرتبط أيضًا بتنوع نوعية التمارين، الذي قد يشكّل عاملًا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وتابعت الدراسة، التي أعدّها باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أكثر من 111 ألف شخص على مدى 30 عامًا، محللة العلاقة بين أنماط النشاط البدني ومعدلات الوفاة خلال فترة المتابعة، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأوضح الباحثون أن هذه العلاقة استمرت حتى بعد احتساب عوامل أخرى مثل نمط الحياة والعادات الغذائية والعمر والجنس والحالة الصحية العامة، مؤكدين أن الدراسة ترصد ارتباطًا قويًا دون الجزم بعلاقة سببية مباشرة. وأشار الباحثون إلى أن تنوع الأنشطة يسهم في تشغيل عضلات وأجهزة مختلفة في الجسم، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، إذ تختلف تأثيرات الجري عن السباحة أو ركوب الدراجة أو الأنشطة البدنية اليومية مثل صعود السلالم أو جزّ العشب. وبيّنت البيانات أن زيادة إجمالي النشاط البدني ترتبط بطول العمر، إلا أن الفائدة الإضافية تبدأ في الاستقرار عند نحو 20 ساعة أسبوعيًا، حيث لا يؤدي تجاوز هذا المعدل إلى تحسّن ملحوظ إضافي في تقليل خطر الوفاة. ورغم النتائج الإيجابية، أشار القائمون على الدراسة إلى بعض القيود، من بينها اعتماد البيانات على التقارير الذاتية للمشاركين، وتركيز العينة بشكل أساسي على مهنيين في القطاع الصحي، إضافة إلى عدم تقييم تأثير تغيير نمط التمارين لدى الشخص نفسه بمرور الوقت. ومع ذلك، يرى خبراء مستقلون أن النتائج تنسجم مع الفهم المتزايد لأهمية النشاط البدني المتنوع. وتخلص الدراسة إلى أن تنويع التمارين قد يكون بنفس أهمية ممارستها أصلًا، وأن الجمع بين أكثر من نشاط بدني، بدل الاعتماد على نوع واحد فقط، قد يوفر حماية صحية أفضل على المدى الطويل ويسهم في تقليل خطر الوفاة المبكرة.

