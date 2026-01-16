دراسة: حالة أسنانك قد تكشف خطر الوفاة المبكرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260116/دراسة-حالة-أسنانك-قد-تكشف-خطر-الوفاة-المبكرة-1109320627.html
دراسة: حالة أسنانك قد تكشف خطر الوفاة المبكرة
دراسة: حالة أسنانك قد تكشف خطر الوفاة المبكرة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة علمية حديثة أن حالة الأسنان قد ترتبط بشكل مباشر بخطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن، مؤكدة أن صحة الفم والأسنان باتت مؤشرًا مهمًا على الصحة العامة... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T19:50+0000
2026-01-16T19:50+0000
مجتمع
أخبار اليابان
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102986/01/1029860119_0:58:1921:1138_1920x0_80_0_0_95a3d18f17e2029c9faec1392651a5de.jpg
وأجرت الدراسة، التي قادها فريق بحثي من جامعة أوساكا في اليابان ونُشرت في مجلة BMC Oral Health، تحليلًا لسجلات صحية وسجلات الأسنان لنحو 190 ألف شخص تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، في واحدة من أوسع الدراسات التي تبحث العلاقة بين صحة الأسنان والوفيات، وفقًا لموقع "ساينس أليرت" العلمي. وقيم الباحثون كل موضع سنّي لدى المشاركين وصنفوه إلى أربعة أنواع: أسنان سليمة، وأسنان مُعالجة (محشوة أو مُرمّمة)، وأسنان متسوسة، وأسنان مفقودة. وأظهرت التحليلات أن العدد الإجمالي للأسنان السليمة والمُعالجة معًا كان المؤشر الأكثر دقة للتنبؤ بخطر الوفاة لأي سبب، مقارنة بعدّ الأسنان السليمة فقط.وأكد الباحثون أن الأسنان المُعالجة تؤدي دورًا وقائيًا مشابهًا للأسنان السليمة، ما يجعل علاج الأسنان لا يقل أهمية عن الوقاية في الحفاظ على الصحة العامة.ارتباط الأسنان بطول العمريرجح الباحثون أن ضعف صحة الأسنان قد يؤدي إلى التهابات مزمنة في الفم، يمكن أن تنتقل آثارها إلى بقية أعضاء الجسم، ما يزيد من مخاطر أمراض القلب والسكري والالتهابات الجهازية. كما أن فقدان الأسنان أو تسوسها قد يعيق القدرة على المضغ الجيد، ويؤثر سلبًا على النظام الغذائي والتغذية السليمة، وهو عامل بالغ الأهمية لدى كبار السن.ورغم أهمية النتائج، أقرّ الباحثون بوجود عوامل أخرى قد تؤثر في العلاقة بين صحة الأسنان وطول العم، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إذ قد يعكس ضعف العناية بالأسنان محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية عمومًا.وأكد الفريق أن هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية أعمق لفهم الآليات البيولوجية الدقيقة التي تربط بين تسوس الأسنان أو فقدانها وخطر الوفاة، مشددين على أن العناية بالأسنان وإصلاحها في سن متقدمة لا تحسّن جودة الحياة فقط، بل قد تسهم أيضًا في إطالة العمر.
https://sarabic.ae/20250621/دراسة-تقنية-جديدة-لزراعة-أسنان-حية-تحاكي-الطبيعية-1101915935.html
https://sarabic.ae/20250424/دراسة-تدهور-صحة-الأسنان-مرتبط-بالصداع-النصفي-لدى-النساء-1099846303.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102986/01/1029860119_72:0:1779:1280_1920x0_80_0_0_d61c8f974c3dc4be23f88a21e1dc28a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, منوعات
أخبار اليابان, منوعات

دراسة: حالة أسنانك قد تكشف خطر الوفاة المبكرة

19:50 GMT 16.01.2026
© Photo / CCأسنان
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Photo / CC
تابعنا عبر
أظهرت دراسة علمية حديثة أن حالة الأسنان قد ترتبط بشكل مباشر بخطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن، مؤكدة أن صحة الفم والأسنان باتت مؤشرًا مهمًا على الصحة العامة وطول العمر، وليس مجرد مسألة جمالية أو موضعية.
وأجرت الدراسة، التي قادها فريق بحثي من جامعة أوساكا في اليابان ونُشرت في مجلة BMC Oral Health، تحليلًا لسجلات صحية وسجلات الأسنان لنحو 190 ألف شخص تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، في واحدة من أوسع الدراسات التي تبحث العلاقة بين صحة الأسنان والوفيات، وفقًا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.
طب الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
مجتمع
دراسة: تقنية جديدة لزراعة أسنان حية تحاكي الطبيعية
21 يونيو 2025, 17:09 GMT
وقيم الباحثون كل موضع سنّي لدى المشاركين وصنفوه إلى أربعة أنواع: أسنان سليمة، وأسنان مُعالجة (محشوة أو مُرمّمة)، وأسنان متسوسة، وأسنان مفقودة. وأظهرت التحليلات أن العدد الإجمالي للأسنان السليمة والمُعالجة معًا كان المؤشر الأكثر دقة للتنبؤ بخطر الوفاة لأي سبب، مقارنة بعدّ الأسنان السليمة فقط.

وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين يمتلكون عددًا أكبر من الأسنان السليمة أو المُعالجة كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة، في حين ارتبط ارتفاع عدد الأسنان المفقودة أو المتسوسة بزيادة واضحة في الخطر.

وأكد الباحثون أن الأسنان المُعالجة تؤدي دورًا وقائيًا مشابهًا للأسنان السليمة، ما يجعل علاج الأسنان لا يقل أهمية عن الوقاية في الحفاظ على الصحة العامة.
ارتباط الأسنان بطول العمر
يرجح الباحثون أن ضعف صحة الأسنان قد يؤدي إلى التهابات مزمنة في الفم، يمكن أن تنتقل آثارها إلى بقية أعضاء الجسم، ما يزيد من مخاطر أمراض القلب والسكري والالتهابات الجهازية.
كما أن فقدان الأسنان أو تسوسها قد يعيق القدرة على المضغ الجيد، ويؤثر سلبًا على النظام الغذائي والتغذية السليمة، وهو عامل بالغ الأهمية لدى كبار السن.
صداع في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
مجتمع
دراسة: تدهور صحة الأسنان مرتبط بالصداع النصفي لدى النساء
24 أبريل 2025, 08:45 GMT
وتتوافق هذه النتائج مع دراسة أخرى نُشرت مؤخرًا في مجلة Geriatrics & Gerontology، تابعت أكثر من 11 ألف مسن، وخلصت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ما يُعرف بـ"الهشاشة الفموية" مثل فقدان الأسنان وصعوبات المضغ والبلع وجفاف الفم، كانوا أكثر عرضة للحاجة إلى رعاية طويلة الأمد، وأكثر عرضة للوفاة خلال فترة المتابعة.
ورغم أهمية النتائج، أقرّ الباحثون بوجود عوامل أخرى قد تؤثر في العلاقة بين صحة الأسنان وطول العم، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إذ قد يعكس ضعف العناية بالأسنان محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية عمومًا.
وأكد الفريق أن هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية أعمق لفهم الآليات البيولوجية الدقيقة التي تربط بين تسوس الأسنان أو فقدانها وخطر الوفاة، مشددين على أن العناية بالأسنان وإصلاحها في سن متقدمة لا تحسّن جودة الحياة فقط، بل قد تسهم أيضًا في إطالة العمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала