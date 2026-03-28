فيدان: الحرب التي تخاض من أجل بقاء نتنياهو السياسي تؤثر على العالم أجمع

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، "يتم شنها من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

وتابع فيدان، في كلمة له بالقمة الدولية للاتصالات الإستراتيجية (ستراتكوم 2026): "لذا ندعو إلى ضبط النفس على أعلى المستويات، لأن هذا الصراع قد يُعمّق الجراح ويُؤثر بشدة على الدول، التي تتشابك مصائرها، وقد يُخلّف آثارًا وخيمة ليس فقط في المدن، بل في قلوب الناس وعقولهم أيضا".وأضاف فيدان: "ليس أمامنا في هذه المرحلة سوى مخرج واحد، خفض التوترات واللجوء إلى الدبلوماسية، ولهذا السبب تحديدًا تعمل تركيا بالتنسيق مع شركائها الإقليميين لإيجاد حلول دبلوماسية".وأفاد التلفزيون الباكستاني، اليوم السبت، بأن إسلام أباد ستستضيف بعد غد الاثنين، اجتماعًا رباعيًا يضم وزراء خارجية تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، في إطار جهود تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

