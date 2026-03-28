فيدان: الحرب التي تخاض من أجل بقاء نتنياهو السياسي تؤثر على العالم أجمع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260328/فيدان-الحرب-التي-تخاض-من-أجل-بقاء-نتنياهو-السياسي-تؤثر-على-العالم-أجمع-1112031939.html
فيدان: الحرب التي تخاض من أجل بقاء نتنياهو السياسي تؤثر على العالم أجمع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، "يتم شنها من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112031781_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_fd2b969d834cf31819696d2b918f7739.jpg
https://sarabic.ae/20260328/تصويت-برأيك-كيف-تستطيع-أنصار-الله-الضغط-على-واشنطن-وتل-أبيب-لوقف-الحرب-على-إيران؟-1112030248.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112031781_242:0:1442:900_1920x0_80_0_0_2ca803ce6ede6120fe88f3570d58fb7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فيدان: الحرب التي تخاض من أجل بقاء نتنياهو السياسي تؤثر على العالم أجمع

تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، "يتم شنها من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومع ذلك، فهي صورة تؤثر على العالم أجمع، وتطال بقية الدول"، وفق تعبيره.
وتابع فيدان، في كلمة له بالقمة الدولية للاتصالات الإستراتيجية (ستراتكوم 2026): "لذا ندعو إلى ضبط النفس على أعلى المستويات، لأن هذا الصراع قد يُعمّق الجراح ويُؤثر بشدة على الدول، التي تتشابك مصائرها، وقد يُخلّف آثارًا وخيمة ليس فقط في المدن، بل في قلوب الناس وعقولهم أيضا".
وأضاف فيدان: "ليس أمامنا في هذه المرحلة سوى مخرج واحد، خفض التوترات واللجوء إلى الدبلوماسية، ولهذا السبب تحديدًا تعمل تركيا بالتنسيق مع شركائها الإقليميين لإيجاد حلول دبلوماسية".

وقال وزير الخارجية التركي: "هدفنا هو اتخاذ خطوات عملية لضمان إنهاء هذا الصراع، في أسرع وقت ممكن، يجب إنهاء هذه الحرب العبثية حتى لا تتفاقم وتنتشر وتُلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بالاقتصاد العالمي. يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة، وأن تبدأ عملية تفاوضية هادفة وسريعة".

وأفاد التلفزيون الباكستاني، اليوم السبت، بأن إسلام أباد ستستضيف بعد غد الاثنين، اجتماعًا رباعيًا يضم وزراء خارجية تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، في إطار جهود تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
تصويت.. برأيك كيف تستطيع "أنصار الله" الضغط على واشنطن وتل أبيب لوقف الحرب على إيران؟
06:47 GMT
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала