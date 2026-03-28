https://sarabic.ae/20260328/لا-تسمحوا-لأعدائنا-بإدارة-الحرب-من-أراضيكم-الرئيس-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-دول-المنطقة-1112033581.html
"لا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من أراضيكم".. الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى دول المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سبق وأن صرح مرارًا أن طهران لن تشن هجمات استباقية"، لكنه شدد على أن "الرد سيكون حازمًا وقويًا، فقط، في حال... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg
جاء ذلك في منشور لبزشكيان عبر حسابه على منصة "إكس"، وجّه من خلاله رسالة إلى دول المنطقة، قال فيها: "إذا كنتم تسعون إلى التنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من أراضيكم".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبق له وأن صرح بأن طهران، "لا تسعى للحرب مع الدول الإسلامية، والعدو يسعى لإثارة الفتنة بين المسلمين. دول الجوار صديقة لنا ونحن مستعدون لحل المشكلات التي حدثت".
https://sarabic.ae/20260328/أضرار-كبيرة-بالنظام-الراداري-في-مطار-الكويت-الدولي-جراء-استهدافه-بطائرات-مسيرة-1112032920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_c53fd047b060ec747241c4fce1b639ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سبق وأن صرح مرارًا أن طهران لن تشن هجمات استباقية"، لكنه شدد على أن "الرد سيكون حازمًا وقويًا، فقط، في حال تعرضت البنية التحتية والمراكز الاقتصادية في إيران لأي اعتداء"، وفق تعبيره.
جاء ذلك في منشور لبزشكيان عبر حسابه على منصة "إكس"، وجّه من خلاله رسالة إلى دول المنطقة، قال فيها: "إذا كنتم تسعون إلى التنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من أراضيكم".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبق له وأن صرح بأن طهران، "لا تسعى للحرب مع الدول الإسلامية، والعدو يسعى لإثارة الفتنة بين المسلمين. دول الجوار صديقة لنا ونحن مستعدون لحل المشكلات التي حدثت".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".