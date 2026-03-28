أضرار كبيرة بالنظام الراداري في مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة
أضرار كبيرة بالنظام الراداري في مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدد من الهجمات عبر طائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار كبيرة في نظام الرادار... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T09:07+0000
2026-03-28T09:07+0000
2026-03-28T09:07+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم العربي
وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): "الهجمات نُفذت دون تسجيل أي إصابات بشرية، وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة على الفور التعامل مع الحادث ومعالجة الأضرار الناتجة".
https://sarabic.ae/20260324/الكويت-خروج-7-خطوط-هوائية-لنقل-الكهرباء-عن-الخدمة-نتيجة-أضرار-ناجمة-عن-سقوط-شظايا-1111858679.html
الكويت
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي
أضرار كبيرة بالنظام الراداري في مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدد من الهجمات عبر طائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار كبيرة في نظام الرادار بالمطار.
وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): "الهجمات نُفذت دون تسجيل أي إصابات بشرية، وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة على الفور التعامل مع الحادث ومعالجة الأضرار الناتجة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.