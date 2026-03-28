أمساليوم
بث مباشر
أضرار كبيرة بالنظام الراداري في مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدد من الهجمات عبر طائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار كبيرة في نظام الرادار... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
أضرار كبيرة بالنظام الراداري في مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة

09:07 GMT 28.03.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدد من الهجمات عبر طائرات مسيرة، أسفرت عن أضرار كبيرة في نظام الرادار بالمطار.
وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): "الهجمات نُفذت دون تسجيل أي إصابات بشرية، وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة على الفور التعامل مع الحادث ومعالجة الأضرار الناتجة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
