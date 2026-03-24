الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... رغم تحذيرات طهران... واشنطن تهاجم مركزا للطاقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260324/الكويت-خروج-7-خطوط-هوائية-لنقل-الكهرباء-عن-الخدمة-نتيجة-أضرار-ناجمة-عن-سقوط-شظايا-1111858679.html
الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا
الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، أن سبعة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد تعرضت... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T04:27+0000
2026-03-24T04:28+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111111959_0:18:1000:581_1920x0_80_0_0_289ab8e7f15b2fef25e4fb9ee0e6dd5c.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خروج عدد (7) خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية، مما أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في البلاد وجاري العمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن".
الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا

04:27 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 24.03.2026)
© Photo / unsplash/ shahed muflehالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
© Photo / unsplash/ shahed mufleh
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، أن سبعة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد تعرضت لأضرار نتيجة سقوط شظايا، ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية، ما أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خروج عدد (7) خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية، مما أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في البلاد وجاري العمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن".

وأضافت أن "الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للبدء في تقييم الإضرار، تمهيدًا لإصلاح الخطوط المتضررة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وأن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة".

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدة صواريخ وطائرات مسيرة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
عقيد أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة ستواجه خسائر كبيرة في حال غزو بري لإيران
03:10 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала