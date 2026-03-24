الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، أن سبعة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد تعرضت... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
04:27 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 24.03.2026)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، أن سبعة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد تعرضت لأضرار نتيجة سقوط شظايا، ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية، ما أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خروج عدد (7) خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية، مما أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في البلاد وجاري العمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن".
وأضافت أن "الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للبدء في تقييم الإضرار، تمهيدًا لإصلاح الخطوط المتضررة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وأن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة".
وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدة صواريخ وطائرات مسيرة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي،
وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.