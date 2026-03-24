عقيد أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة ستواجه خسائر كبيرة في حال غزو بري لإيران
صرح العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، بأن الولايات المتحدة ستواجه خسائر جسيمة وسنوات من الصراع إذا قررت شن غزو بري لإيران، بما في ذلك جزيرة... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T03:42+0000
https://sarabic.ae/20260324/هجمات-أمريكية---إسرائيلية-تستهدف-منشأتين-للطافة-في-أصفهان-وخرمشهر-1111857761.html
03:10 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 03:42 GMT 24.03.2026)
صرح العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، بأن الولايات المتحدة ستواجه خسائر جسيمة وسنوات من الصراع إذا قررت شن غزو بري لإيران، بما في ذلك جزيرة خارك.
واشنطن – سبوتنيك. وقال راسموسن في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إذا انطلق الغزو، ستكون الخسائر عالية وسيؤدي ذلك إلى صراع مستمر لشهور، إن لم يكن لسنوات".
والجمعة الماضية، أفاد تقرير لوسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر في الاستيلاء على جزيرة خرج ضمن خيارات أخرى لإجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن احتلال الجزيرة سيتطلب قرب القوات الأمريكية من خط النار ويزيد من ضعف القدرات العسكرية الإيرانية، مما يقتضي وجود قوات برية أميركية.
وأوضح راسموسن أن مثل هذا التطور قد يستلزم هجومًا بحريًا بريًا، لكنه أشار إلى أن نقل القوات إلى هناك سيكون صعبًا للغاية سواء عبر مضيق هرمز أو عبر هبوط من الخليج العربي انطلاقًا من السعودية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.