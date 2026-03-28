https://sarabic.ae/20260328/هجوم-غريب-على-مدينة-السقيلبية-في-سوريا-واجتماع-عاجل-لتهدئة-الأوضاع-1112032420.html

هجوم غريب على مدينة السقيلبية في سوريا.. واجتماع عاجل "لتهدئة الأوضاع"

هجوم غريب على مدينة السقيلبية في سوريا.. واجتماع عاجل "لتهدئة الأوضاع"

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة السقيلبية بريف محافظة حماة الغربي وسط شمالي سوريا، فجر اليوم السبت، اجتماعًا محليًا ضم وجهاء من المدينة وبلدة قلعة المضيق، إلى جانب ممثلين عن إدارة... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T08:45+0000

2026-03-28T08:45+0000

2026-03-28T08:45+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103661/09/1036610976_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_5efba8e55d55710268862847f97a8990.jpg

وبحسب بيان صادر عن مديرية إعلام محافظة حماة، "اتفق المجتمعون على إنهاء التظاهرات ومنع أي مظاهر توتر، مع تعهد الجهات المعنية بإخراج الموقوفين ضمن حل صلحي، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع موسّع لاحقًا لاستكمال معالجة القضية ضمن الأطر القانونية والمجتمعية".وأكد البيان الرسمي أن "ما جرى بدأ على شكل شجار فردي بين عدد من الشبان من داخل المدينة وخارجها، قبل أن يتطور بشكل محدود"، مشيرًا إلى أن "قوى الأمن الداخلي تدخلت بشكل سريع لاحتواء الموقف وإعادة الاستقرار، مع تنفيذ انتشار أمني في شوارع المدينة لضبط الأوضاع".كما تحدثت تلك المصادر عن انتشار أنباء بشأن اعتداء على تمثال السيدة مريم العذراء في المدينة، إضافة إلى تداول مقاطع فيديو تُظهر مسيرًا لدراجات نارية، قال ناشروها إنها تضم أشخاصًا من خارج السقيلبية، وتضمنت إساءات لسكانها، ما أسهم في تصاعد الاحتقان.ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي لهذه الروايات المتداولة، في حين شدد المجتمعون على رفض محاولات إثارة الفتنة، داعين إلى التهدئة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدين استمرار الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.السعودية تدين "الاعتداء الإسرائيلي السافر" على سوريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي