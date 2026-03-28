هجوم غريب على مدينة السقيلبية في سوريا.. واجتماع عاجل "لتهدئة الأوضاع"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
هجوم غريب على مدينة السقيلبية في سوريا.. واجتماع عاجل "لتهدئة الأوضاع"
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة السقيلبية بريف محافظة حماة الغربي وسط شمالي سوريا، فجر اليوم السبت، اجتماعًا محليًا ضم وجهاء من المدينة وبلدة قلعة المضيق، إلى جانب ممثلين عن إدارة... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
وبحسب بيان صادر عن مديرية إعلام محافظة حماة، "اتفق المجتمعون على إنهاء التظاهرات ومنع أي مظاهر توتر، مع تعهد الجهات المعنية بإخراج الموقوفين ضمن حل صلحي، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع موسّع لاحقًا لاستكمال معالجة القضية ضمن الأطر القانونية والمجتمعية".وأكد البيان الرسمي أن "ما جرى بدأ على شكل شجار فردي بين عدد من الشبان من داخل المدينة وخارجها، قبل أن يتطور بشكل محدود"، مشيرًا إلى أن "قوى الأمن الداخلي تدخلت بشكل سريع لاحتواء الموقف وإعادة الاستقرار، مع تنفيذ انتشار أمني في شوارع المدينة لضبط الأوضاع".كما تحدثت تلك المصادر عن انتشار أنباء بشأن اعتداء على تمثال السيدة مريم العذراء في المدينة، إضافة إلى تداول مقاطع فيديو تُظهر مسيرًا لدراجات نارية، قال ناشروها إنها تضم أشخاصًا من خارج السقيلبية، وتضمنت إساءات لسكانها، ما أسهم في تصاعد الاحتقان.ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي لهذه الروايات المتداولة، في حين شدد المجتمعون على رفض محاولات إثارة الفتنة، داعين إلى التهدئة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدين استمرار الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
© Sputnik . BASEL SHARTOUHسهل الغاب في مدينة حماة السورية
سهل الغاب في مدينة حماة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
شهدت مدينة السقيلبية بريف محافظة حماة الغربي وسط شمالي سوريا، فجر اليوم السبت، اجتماعًا محليًا ضم وجهاء من المدينة وبلدة قلعة المضيق، إلى جانب ممثلين عن إدارة المنطقة ومجلسَي الصلح والعشائر، وذلك بهدف احتواء التوتر، الذي شهدته المنطقة، مساء أمس الجمعة، ومعالجة تداعياته.
وبحسب بيان صادر عن مديرية إعلام محافظة حماة، "اتفق المجتمعون على إنهاء التظاهرات ومنع أي مظاهر توتر، مع تعهد الجهات المعنية بإخراج الموقوفين ضمن حل صلحي، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع موسّع لاحقًا لاستكمال معالجة القضية ضمن الأطر القانونية والمجتمعية".
وأكد البيان الرسمي أن "ما جرى بدأ على شكل شجار فردي بين عدد من الشبان من داخل المدينة وخارجها، قبل أن يتطور بشكل محدود"، مشيرًا إلى أن "قوى الأمن الداخلي تدخلت بشكل سريع لاحتواء الموقف وإعادة الاستقرار، مع تنفيذ انتشار أمني في شوارع المدينة لضبط الأوضاع".

في المقابل، تداولت مصادر أهلية روايات مختلفة حول خلفيات الحادثة، حيث أشارت إلى أن التوتر بدأ إثر واقعة تحرش مزعومة بفتاة من المدينة من قبل شبان قادمين من بلدة قلعة المضيق المجاورة، وهو ما لم تؤكده الجهات الرسمية.

ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: حكومة وحدة وطنية في سوريا لن تتشكل من دون ضغط أمريكي
11 مارس, 11:34 GMT
كما تحدثت تلك المصادر عن انتشار أنباء بشأن اعتداء على تمثال السيدة مريم العذراء في المدينة، إضافة إلى تداول مقاطع فيديو تُظهر مسيرًا لدراجات نارية، قال ناشروها إنها تضم أشخاصًا من خارج السقيلبية، وتضمنت إساءات لسكانها، ما أسهم في تصاعد الاحتقان.
ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي لهذه الروايات المتداولة، في حين شدد المجتمعون على رفض محاولات إثارة الفتنة، داعين إلى التهدئة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدين استمرار الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
