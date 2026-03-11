أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: حكومة وحدة وطنية في سوريا لن تتشكل من دون ضغط أمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/أمين-عام-الجبهة-الديمقراطية-السورية-حكومة-وحدة-وطنية-في-سوريا-لن-تتشكل-من-دون-ضغط-أمريكي--1111338793.html
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: حكومة وحدة وطنية في سوريا لن تتشكل من دون ضغط أمريكي
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: حكومة وحدة وطنية في سوريا لن تتشكل من دون ضغط أمريكي
سبوتنيك عربي
أكد أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية في سوريا لن يتحقق في ظل الظروف الحالية من دون ضغوط دولية قوية، مشيرا إلى... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T11:34+0000
2026-03-11T11:34+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101535608_0:12:2934:1662_1920x0_80_0_0_b7a373ff31e6bba6c97d1c619848ffe7.jpg
وأوضح مرعي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هيئة تحرير الشام" لا تزال تسيطر على مفاصل الدولة، وتتحكم بشكل كامل في الحكومة من خلال معظم الوزارات، بما فيها الوزارات السيادية"، لافتا إلى أن "مشاركة ثلاث وزارات من خارجها تبقى مشاركة شكلية وغير حقيقية". وأضاف أنه "لا يوجد حتى الآن قانون ينظم العمل السياسي في سوريا، وأن النشاط السياسي يقتصر على الأمانة العامة للشؤون السياسية التي قد تتحول إلى حزب للسلطة".ولفت إلى أن إطلاق "التحالف الوطني الديمقراطي" الذي يضم 35 تشكيلا سياسيا قديما وجديدا لن يكون ذا جدوى في ظل غياب حياة سياسية منظمة، مؤكدا أن "هذا التحالف مهدد في أي لحظة بالتوقف عن العمل السياسي، في ظل العمل بسياسة الأمر الواقع، إلى جانب بعض القوى السياسية في الداخل التي تتحرك ضمن هامش محدود ومنضبط لتجنب استفزاز السلطة الحالية". وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق من دون ضغوط أمريكية على السلطة في سوريا"، مشيرا إلى أن "السلطة تستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط لتأجيل هذا الاستحقاق الحكومي".كما لفت إلى "إمكانية تطبيق اللامركزية الإدارية في سوريا"، لكنه شدد أن "اللامركزية السياسية مرفوضة من قبل السلطة الحالية ولن يتم تطبيقها في الوقت الراهن".ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري يؤكدان التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمنيوزارة الطاقة السورية تنفي أي نقص في المشتقات النفطية داخل البلاد
https://sarabic.ae/20260310/الرئاسة-اللبنانية-الرئيسان-اللبناني-والسوري-يؤكدان-التنسيق-بشأن-ضبط-الحدود-ومنع-الانفلات-الأمني-1111306755.html
https://sarabic.ae/20260306/إعلام-إسرائيلي-حزب-الله-يحاول-مهاجمة-إسرائيل-من-سوريا-1111132077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101535608_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_76c675aa868ede3243f7806fb6c3e339.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: حكومة وحدة وطنية في سوريا لن تتشكل من دون ضغط أمريكي

11:34 GMT 11.03.2026
© AP Photo / Hussein Mallaساحة الأمويين بدمشق، سوريا
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
أكد أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية في سوريا لن يتحقق في ظل الظروف الحالية من دون ضغوط دولية قوية، مشيرا إلى أن الضغوط الأوروبية على دمشق غير كافية، وأن الأمر يتطلب ضغطا أمريكيا مباشرا لدفع السلطة الجديدة نحو تشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات المجتمع السوري.
وأوضح مرعي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هيئة تحرير الشام" لا تزال تسيطر على مفاصل الدولة، وتتحكم بشكل كامل في الحكومة من خلال معظم الوزارات، بما فيها الوزارات السيادية"، لافتا إلى أن "مشاركة ثلاث وزارات من خارجها تبقى مشاركة شكلية وغير حقيقية".

وأشار إلى أن "المعضلة السياسية تتمثل في عدم استكمال تشكيل مجلس الشعب المعطل، ما يجعله غير قادر على إصدار مراسيم تشريعية تنظم الحياة السياسية".

وأضاف أنه "لا يوجد حتى الآن قانون ينظم العمل السياسي في سوريا، وأن النشاط السياسي يقتصر على الأمانة العامة للشؤون السياسية التي قد تتحول إلى حزب للسلطة".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة، مصر، 4 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري يؤكدان التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني
أمس, 14:43 GMT
ولفت إلى أن إطلاق "التحالف الوطني الديمقراطي" الذي يضم 35 تشكيلا سياسيا قديما وجديدا لن يكون ذا جدوى في ظل غياب حياة سياسية منظمة، مؤكدا أن "هذا التحالف مهدد في أي لحظة بالتوقف عن العمل السياسي، في ظل العمل بسياسة الأمر الواقع، إلى جانب بعض القوى السياسية في الداخل التي تتحرك ضمن هامش محدود ومنضبط لتجنب استفزاز السلطة الحالية".

وأوضح مرعي أنه "في ظل غياب الحياة السياسية المنظمة والأحزاب، لا توجد كتل برلمانية أو سياسية قادرة على التأثير في تشكيل الحكومة، كما أن النظام لا يزال نظاما رئاسيا يعين البرلمان بطريقة أو أخرى، ما قد يجعل أي حكومة تشكل خاضعة لتأثير الدول ذات النفوذ على السلطة الجديدة، لفرض بعض الشخصيات المرتبطة بها، وليس استجابة لمطالب المعارضة الداخلية أو الخارجية".

وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق من دون ضغوط أمريكية على السلطة في سوريا"، مشيرا إلى أن "السلطة تستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط لتأجيل هذا الاستحقاق الحكومي".
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
إعلام إسرائيلي: "حزب الله" يحاول مهاجمة إسرائيل من سوريا
6 مارس, 08:41 GMT
كما لفت إلى "إمكانية تطبيق اللامركزية الإدارية في سوريا"، لكنه شدد أن "اللامركزية السياسية مرفوضة من قبل السلطة الحالية ولن يتم تطبيقها في الوقت الراهن".

وختم بالتأكيد أن "تشكيل الحكومة المقبلة سيبقى مرهونا بالتوازنات الإقليمية والدولية والضغوط الدولية، وقد تضم بعض شخصيات التكنوقراط، مع استمرار سيطرة هيئة تحرير الشام على الوزارات السيادية والأساسية في حال تشكيلها".

ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري يؤكدان التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني
وزارة الطاقة السورية تنفي أي نقص في المشتقات النفطية داخل البلاد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала