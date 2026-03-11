https://sarabic.ae/20260311/أمين-عام-الجبهة-الديمقراطية-السورية-حكومة-وحدة-وطنية-في-سوريا-لن-تتشكل-من-دون-ضغط-أمريكي--1111338793.html
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: حكومة وحدة وطنية في سوريا لن تتشكل من دون ضغط أمريكي
أكد أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية في سوريا لن يتحقق في ظل الظروف الحالية من دون ضغوط دولية قوية، مشيرا إلى... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح مرعي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هيئة تحرير الشام" لا تزال تسيطر على مفاصل الدولة، وتتحكم بشكل كامل في الحكومة من خلال معظم الوزارات، بما فيها الوزارات السيادية"، لافتا إلى أن "مشاركة ثلاث وزارات من خارجها تبقى مشاركة شكلية وغير حقيقية". وأضاف أنه "لا يوجد حتى الآن قانون ينظم العمل السياسي في سوريا، وأن النشاط السياسي يقتصر على الأمانة العامة للشؤون السياسية التي قد تتحول إلى حزب للسلطة".ولفت إلى أن إطلاق "التحالف الوطني الديمقراطي" الذي يضم 35 تشكيلا سياسيا قديما وجديدا لن يكون ذا جدوى في ظل غياب حياة سياسية منظمة، مؤكدا أن "هذا التحالف مهدد في أي لحظة بالتوقف عن العمل السياسي، في ظل العمل بسياسة الأمر الواقع، إلى جانب بعض القوى السياسية في الداخل التي تتحرك ضمن هامش محدود ومنضبط لتجنب استفزاز السلطة الحالية". وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق من دون ضغوط أمريكية على السلطة في سوريا"، مشيرا إلى أن "السلطة تستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط لتأجيل هذا الاستحقاق الحكومي".كما لفت إلى "إمكانية تطبيق اللامركزية الإدارية في سوريا"، لكنه شدد أن "اللامركزية السياسية مرفوضة من قبل السلطة الحالية ولن يتم تطبيقها في الوقت الراهن".ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
أكد أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية في سوريا لن يتحقق في ظل الظروف الحالية من دون ضغوط دولية قوية، مشيرا إلى أن الضغوط الأوروبية على دمشق غير كافية، وأن الأمر يتطلب ضغطا أمريكيا مباشرا لدفع السلطة الجديدة نحو تشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات المجتمع السوري.
وأوضح مرعي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هيئة تحرير الشام" لا تزال تسيطر على مفاصل الدولة، وتتحكم بشكل كامل في الحكومة من خلال معظم الوزارات، بما فيها الوزارات السيادية"، لافتا إلى أن "مشاركة ثلاث وزارات من خارجها تبقى مشاركة شكلية وغير حقيقية".
وأشار إلى أن "المعضلة السياسية تتمثل في عدم استكمال تشكيل مجلس الشعب المعطل، ما يجعله غير قادر على إصدار مراسيم تشريعية تنظم الحياة السياسية".
وأضاف أنه "لا يوجد حتى الآن قانون ينظم العمل السياسي في سوريا، وأن النشاط السياسي يقتصر على الأمانة العامة للشؤون السياسية التي قد تتحول إلى حزب للسلطة".
ولفت إلى أن إطلاق "التحالف الوطني الديمقراطي" الذي يضم 35 تشكيلا سياسيا قديما وجديدا لن يكون ذا جدوى في ظل غياب حياة سياسية منظمة، مؤكدا أن "هذا التحالف مهدد في أي لحظة بالتوقف عن العمل السياسي، في ظل العمل بسياسة الأمر الواقع، إلى جانب بعض القوى السياسية في الداخل التي تتحرك ضمن هامش محدود ومنضبط لتجنب استفزاز السلطة الحالية".
وأوضح مرعي أنه "في ظل غياب الحياة السياسية المنظمة والأحزاب، لا توجد كتل برلمانية أو سياسية قادرة على التأثير في تشكيل الحكومة، كما أن النظام لا يزال نظاما رئاسيا يعين البرلمان بطريقة أو أخرى، ما قد يجعل أي حكومة تشكل خاضعة لتأثير الدول ذات النفوذ على السلطة الجديدة، لفرض بعض الشخصيات المرتبطة بها، وليس استجابة لمطالب المعارضة الداخلية أو الخارجية".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق من دون ضغوط أمريكية على السلطة في سوريا"، مشيرا إلى أن "السلطة تستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط لتأجيل هذا الاستحقاق الحكومي".
كما لفت إلى "إمكانية تطبيق اللامركزية الإدارية في سوريا"، لكنه شدد أن "اللامركزية السياسية مرفوضة من قبل السلطة الحالية ولن يتم تطبيقها في الوقت الراهن".
وختم بالتأكيد أن "تشكيل الحكومة المقبلة سيبقى مرهونا بالتوازنات الإقليمية والدولية والضغوط الدولية، وقد تضم بعض شخصيات التكنوقراط، مع استمرار سيطرة هيئة تحرير الشام على الوزارات السيادية والأساسية في حال تشكيلها".
ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.