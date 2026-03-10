الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري يؤكدان التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري يؤكدان التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني
أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "الرئيس اللبناني جوزاف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد فيه...
الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري يؤكدان التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني

14:43 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 14:57 GMT 10.03.2026)
الرئيس اللبناني، جوزيف عون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة، مصر، 4 مارس/ آذار 2025
الرئيس اللبناني، جوزيف عون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة، مصر، 4 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Lebanese Presidency Press Office
أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "الرئيس اللبناني جوزاف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد فيه الجانبان ضرورة التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني".
وجاء في البيان:" أكد الرئيسان أن الظرف الراهن الذي تمر به المنطقة يستدعي تفعيل آليات التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، لا سيما بما يتعلق بضرورة ضبط الحدود ومنع أي اختراقات أو انفلات أمني، بغض النظر عن مصدره أو الجهة التي قد تقف وراءه".
وشدد الرئيسان خلال الاتصال على "أهمية التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومنع انتقال تداعيات التصعيد العسكري إلى الداخل اللبناني أو السوري".
الدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
إسرائيل تعلن استهداف نحو 30 مرفقا لمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" في لبنان
06:54 GMT
وجرى في بيروت، في وقت سابق، توقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والجانب السوري تقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر الويس، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقل مئات السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شهدت مراسم التوقيع في السرايا الحكومية مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إضافة إلى وفد رسمي سوري.
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم
