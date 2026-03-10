https://sarabic.ae/20260310/الرئاسة-اللبنانية-الرئيسان-اللبناني-والسوري-يؤكدان-التنسيق-بشأن-ضبط-الحدود-ومنع-الانفلات-الأمني-1111306755.html
الرئاسة اللبنانية: الرئيسان اللبناني والسوري يؤكدان التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني
وجاء في البيان:" أكد الرئيسان أن الظرف الراهن الذي تمر به المنطقة يستدعي تفعيل آليات التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، لا سيما بما يتعلق بضرورة ضبط الحدود ومنع أي اختراقات أو انفلات أمني، بغض النظر عن مصدره أو الجهة التي قد تقف وراءه".وجرى في بيروت، في وقت سابق، توقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والجانب السوري تقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شهدت مراسم التوقيع في السرايا الحكومية مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إضافة إلى وفد رسمي سوري.
14:43 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 14:57 GMT 10.03.2026)
أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "الرئيس اللبناني جوزاف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد فيه الجانبان ضرورة التنسيق بشأن ضبط الحدود ومنع الانفلات الأمني".
وجاء في البيان:" أكد الرئيسان أن الظرف الراهن الذي تمر به المنطقة يستدعي تفعيل آليات التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، لا سيما بما يتعلق بضرورة ضبط الحدود ومنع أي اختراقات أو انفلات أمني، بغض النظر عن مصدره أو الجهة التي قد تقف وراءه".
وشدد الرئيسان خلال الاتصال على "أهمية التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومنع انتقال تداعيات التصعيد العسكري إلى الداخل اللبناني أو السوري".
وجرى في بيروت، في وقت سابق، توقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والجانب السوري تقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر الويس، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقل مئات السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، شهدت مراسم التوقيع
في السرايا الحكومية مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إضافة إلى وفد رسمي سوري.