وزارة الطاقة السورية تنفي أي نقص في المشتقات النفطية داخل البلاد

وزارة الطاقة السورية تنفي أي نقص في المشتقات النفطية داخل البلاد

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المصافي العاملة تواصل أداء مهامها بصورة طبيعية، فيما تستمر عقود استيراد النفط الخام عبر القنوات المعتمدة، ويتم تكرير الكميات وفق الخطط المعتمدة، مشيرةً إلى أن المخزون التشغيلي يقع ضمن الحدود الآمنة. وأكدت الوزارة أنها تتابع المستجدات الإقليمية بشكل يومي واستباقي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، داعيةً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تتسبب بضغط غير مبرر على منظومة التوزيع.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

