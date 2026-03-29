المجلس الوطني الفلسطيني: التصعيد الإسرائيلي الدموي بحق شعبنا جريمة حرب
سبوتنيك عربي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصعيد الدموي المتواصل الذي تنفذه حكومة اليمين المتطرفة الإسرائيلية وقواتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T14:03+0000
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصعيد الدموي المتواصل الذي تنفذه حكومة اليمين المتطرفة الإسرائيلية وقواتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، إلى جانب كونه خرقاً لاتفاق وقف العدوان.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم الأحد ونقلته وكالة
الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن هذا التصعيد يعكس نهجاً عدوانياً قائماً على القتل العمد واستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي وتخاذله يسهمان في تشجيع إسرائيل على مواصلة ارتكاب انتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية
، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لمساءلة المسؤولين وفرض آليات ردع قانونية فاعلة.
وأكد فتوح أن استمرار ما وصفه بـ"التوحش والإرهاب المنظم" لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل سيعزز تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
، "بشكل فوري ودون عوائق"، وذلك وفقًا للبيان الختامي الصادر عن قادة الاتحاد عقب اجتماع المجلس الأوروبي الخميس قبل الماضي.
وجاء في الوثيقة: "يستنكر المجلس الأوروبي استمرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ويدعو إسرائيل إلى ضمان الوصول الفوري وغير المقيد والتوزيع المستدام والواسع النطاق للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عبر الممر البحري القبرصي بالإضافة إلى الطرق البرية".
وأضافت الوثيقة: "سيعمل الاتحاد الأوروبي مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية للمساهمة في إعادة إعمار غزة، وفقًا للقانون الدولي، كما سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك برنامجها الإصلاحي، لكي تتمكن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة".
وأشارت إلى أن المجلس "ناقش الوضع المتدهور في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو أمر مثير للقلق".
وقالت الوثيقة: "يدين المجلس الأوروبي بشدة الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي أعلنتها المحكمة الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو (تموز) 2024، غير قانونية، ويدعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة
لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.