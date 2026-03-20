خبير فلسطيني: إسرائيل تستغل التوترات الإقليمية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
استعرض المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الراهن في الضفة الغربية، محذرا من مخططات تهدف إلى إعادة تمهيد الأجواء... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك عدة سيناريوهات تحكم المشهد في الضفة الغربية، أبرزها إمكانية إعادة الاحتلال الفعلي وتهيئة الميدان لهذا الغرض، مؤكدا أن صانع القرار في إسرائيل يتعامل مع الضفة الغربية كشأن داخلي بحت".
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
استعرض المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الراهن في الضفة الغربية، محذرا من مخططات تهدف إلى إعادة تمهيد الأجواء لاحتلال كامل وتهجير السكان الفلسطينيين ضمن ترتيبات المشهد النهائي للحرب.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك عدة سيناريوهات تحكم المشهد في الضفة الغربية، أبرزها إمكانية إعادة الاحتلال الفعلي وتهيئة الميدان لهذا الغرض، مؤكدا أن صانع القرار في إسرائيل يتعامل مع الضفة الغربية كشأن داخلي بحت".
وأوضح أبو كرش أن "هذه الرؤية الإسرائيلية تقطع الطريق أمام أي فرص للتسوية السياسية أو إنهاء الصراع، بل تدفع نحو تعميقه بشكل أكبر من خلال تعزيز السيطرة الاستيطانية وتكثيف منظومة التحكم العسكري عبر زيادة الحواجز والبوابات".
وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن "إسرائيل تحاول استثمار المشهد العسكري المتوتر مع إيران و"حزب الله" لتمرير مخططاته في الضفة الغربية، معتبرا أن إسرائيل ترى في التوقيت الحالي فرصة مثالية لإعادة الاحتلال وتنفيذ سياسات الطرد والتهجير.
وأكد أبو كرش أن "الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على قاعدة الاستيلاء على أكبر مساحة من الجغرافيا الفلسطينية مع السعي لتقليص عدد السكان العرب فيها"، مشيرا إلى أن "القوانين التي يمررها الكنيست حاليا تخدم هذا السياق بوضوح".
وأشار إلى أن المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل والاقتراب من موعد الانتخابات يلقيان بظلالهما على التصعيد في الضفة، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع حزب "الصهيونية الدينية" وعدم قدرته على تجاوز نسبة الحسم، مؤكدا أن "هذا المأزق الانتخابي يدفع الوزير سموتريتش إلى التصعيد وتقديم تسهيلات واسعة للمستوطنين، باعتبارهم الخزان الانتخابي الرئيسي والوحيد له في مستوطنات الضفة الغربية".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، حيث أغلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذون الاقتصاد الفلسطيني شهريا بقرابة 400 مليون دولار سنويا.
كما توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني ويغذون السوق شهريا بقرابة 390 مليون دولار، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، دفعت هذه العوامل وغيرها إلى وصول الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة غاية في الصعوبة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".