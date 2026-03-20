خبير فلسطيني: إسرائيل تستغل التوترات الإقليمية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية

استعرض المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الراهن في الضفة الغربية، محذرا من مخططات تهدف إلى إعادة تمهيد الأجواء... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T19:15+0000

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك عدة سيناريوهات تحكم المشهد في الضفة الغربية، أبرزها إمكانية إعادة الاحتلال الفعلي وتهيئة الميدان لهذا الغرض، مؤكدا أن صانع القرار في إسرائيل يتعامل مع الضفة الغربية كشأن داخلي بحت".وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن "إسرائيل تحاول استثمار المشهد العسكري المتوتر مع إيران و"حزب الله" لتمرير مخططاته في الضفة الغربية، معتبرا أن إسرائيل ترى في التوقيت الحالي فرصة مثالية لإعادة الاحتلال وتنفيذ سياسات الطرد والتهجير.وأكد أبو كرش أن "الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على قاعدة الاستيلاء على أكبر مساحة من الجغرافيا الفلسطينية مع السعي لتقليص عدد السكان العرب فيها"، مشيرا إلى أن "القوانين التي يمررها الكنيست حاليا تخدم هذا السياق بوضوح".ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، حيث أغلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذون الاقتصاد الفلسطيني شهريا بقرابة 400 مليون دولار سنويا.كما توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني ويغذون السوق شهريا بقرابة 390 مليون دولار، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، دفعت هذه العوامل وغيرها إلى وصول الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة غاية في الصعوبة.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".قتل واعتقال وضم وتهجير.. دلالات ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربيةمسؤول بهيئة "مقاومة الاستيطان" الفلسطينية: نتنياهو والمستوطنون يستغلون الحرب لتعميق الاستيطان بالضفة

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

