خبير فلسطيني: إسرائيل تستغل التوترات الإقليمية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/خبير-فلسطيني-إسرائيل-تستغل-التوترات-الإقليمية-لفرض-واقع-جديد-في-الضفة-الغربية--1111736094.html
خبير فلسطيني: إسرائيل تستغل التوترات الإقليمية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية
خبير فلسطيني: إسرائيل تستغل التوترات الإقليمية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
استعرض المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الراهن في الضفة الغربية، محذرا من مخططات تهدف إلى إعادة تمهيد الأجواء... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105724508_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_bdf41e7fa0df2da0aa082ed3594be2b9.jpg
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك عدة سيناريوهات تحكم المشهد في الضفة الغربية، أبرزها إمكانية إعادة الاحتلال الفعلي وتهيئة الميدان لهذا الغرض، مؤكدا أن صانع القرار في إسرائيل يتعامل مع الضفة الغربية كشأن داخلي بحت".وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن "إسرائيل تحاول استثمار المشهد العسكري المتوتر مع إيران و"حزب الله" لتمرير مخططاته في الضفة الغربية، معتبرا أن إسرائيل ترى في التوقيت الحالي فرصة مثالية لإعادة الاحتلال وتنفيذ سياسات الطرد والتهجير.وأكد أبو كرش أن "الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على قاعدة الاستيلاء على أكبر مساحة من الجغرافيا الفلسطينية مع السعي لتقليص عدد السكان العرب فيها"، مشيرا إلى أن "القوانين التي يمررها الكنيست حاليا تخدم هذا السياق بوضوح".ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، حيث أغلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذون الاقتصاد الفلسطيني شهريا بقرابة 400 مليون دولار سنويا.كما توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني ويغذون السوق شهريا بقرابة 390 مليون دولار، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، دفعت هذه العوامل وغيرها إلى وصول الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة غاية في الصعوبة.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105724508_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_07ce85e0ee77e80ca05df0844bf51dde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبير فلسطيني: إسرائيل تستغل التوترات الإقليمية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية

© Sputnik . Ajwad Jradatبعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
استعرض المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، السيناريوهات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الراهن في الضفة الغربية، محذرا من مخططات تهدف إلى إعادة تمهيد الأجواء لاحتلال كامل وتهجير السكان الفلسطينيين ضمن ترتيبات المشهد النهائي للحرب.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك عدة سيناريوهات تحكم المشهد في الضفة الغربية، أبرزها إمكانية إعادة الاحتلال الفعلي وتهيئة الميدان لهذا الغرض، مؤكدا أن صانع القرار في إسرائيل يتعامل مع الضفة الغربية كشأن داخلي بحت".

وأوضح أبو كرش أن "هذه الرؤية الإسرائيلية تقطع الطريق أمام أي فرص للتسوية السياسية أو إنهاء الصراع، بل تدفع نحو تعميقه بشكل أكبر من خلال تعزيز السيطرة الاستيطانية وتكثيف منظومة التحكم العسكري عبر زيادة الحواجز والبوابات".

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن "إسرائيل تحاول استثمار المشهد العسكري المتوتر مع إيران و"حزب الله" لتمرير مخططاته في الضفة الغربية، معتبرا أن إسرائيل ترى في التوقيت الحالي فرصة مثالية لإعادة الاحتلال وتنفيذ سياسات الطرد والتهجير.
وأكد أبو كرش أن "الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على قاعدة الاستيلاء على أكبر مساحة من الجغرافيا الفلسطينية مع السعي لتقليص عدد السكان العرب فيها"، مشيرا إلى أن "القوانين التي يمررها الكنيست حاليا تخدم هذا السياق بوضوح".

وأشار إلى أن المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل والاقتراب من موعد الانتخابات يلقيان بظلالهما على التصعيد في الضفة، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع حزب "الصهيونية الدينية" وعدم قدرته على تجاوز نسبة الحسم، مؤكدا أن "هذا المأزق الانتخابي يدفع الوزير سموتريتش إلى التصعيد وتقديم تسهيلات واسعة للمستوطنين، باعتبارهم الخزان الانتخابي الرئيسي والوحيد له في مستوطنات الضفة الغربية".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، حيث أغلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذون الاقتصاد الفلسطيني شهريا بقرابة 400 مليون دولار سنويا.
كما توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني ويغذون السوق شهريا بقرابة 390 مليون دولار، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، دفعت هذه العوامل وغيرها إلى وصول الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة غاية في الصعوبة.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала