موسكو: روسيا تدعو أمريكا إلى مطالبة كييف بتنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا
موسكو: روسيا تدعو أمريكا إلى مطالبة كييف بتنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا تدعو زملاءها الأمريكيين إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في ألاسكا.
2026-03-29T11:01+0000
2026-03-29T11:01+0000
2026-03-29T11:14+0000
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة ردا على سؤال حول سبب عدم قدرة الأمريكيين على مطالبة كييف بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا: "قد يبدو كلامي وكأنه كشف سر، لكن هذا تحديدا ما نطالب به زملاءنا الأمريكيين. هذا ما نحتاجه الآن".وتابع: "فيما يتعلق بالشركاء الآخرين، فإننا نسترشد بمقولة روسية معروفة. وقد اقتبسها في وقته، وبشكل مناسب وموفق للغاية، الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال المفاوضات مع القيادة السوفيتية، حين قال: ثق لكن تحقق. وبهذه الطريقة نعمل".وفي السياق ذاته، أكد أوشاكوف أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقف الضربات على إيران، مؤكدا أن استمرار القصف أمر مروع.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا
موسكو: روسيا تدعو أمريكا إلى مطالبة كييف بتنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا
11:01 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 11:14 GMT 29.03.2026)
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا تدعو زملاءها الأمريكيين إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في ألاسكا.
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة ردا على سؤال حول سبب عدم قدرة الأمريكيين على مطالبة كييف بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا: "قد يبدو كلامي وكأنه كشف سر، لكن هذا تحديدا ما نطالب به زملاءنا الأمريكيين. هذا ما نحتاجه الآن".
وأوضح أن أمريكا طرحت عددا من المقترحات المهمة لحل الأزمة في أوكرانيا، لكنها لم تُنفذ بعد، قائلا: "طرحت أمريكا عددا من الأفكار والمقترحات المهمة، بل والمفيدة، لكنها لم تُنفذ بعد".
وتابع: "فيما يتعلق بالشركاء الآخرين، فإننا نسترشد بمقولة روسية معروفة. وقد اقتبسها في وقته، وبشكل مناسب وموفق للغاية، الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال المفاوضات مع القيادة السوفيتية، حين قال: ثق لكن تحقق. وبهذه الطريقة نعمل".
وفي السياق ذاته، أكد أوشاكوف أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقف الضربات على إيران، مؤكدا أن استمرار القصف أمر مروع.
وقال: "إنهم (أمريكا) منشغلون الآن بحلّ الأزمة المتعلقة بإيران، وهي أزمة هم أنفسهم من تسببوا بها بالتعاون مع حلفائهم الإسرائيليين. لا يسعنا إلا أن نتمنى لهم التوفيق، لأن استمرار القصف أمر مروع بكل بساطة. يجب أن يتوقف هذا".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية
، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.