موسكو: روسيا تدعو أمريكا إلى مطالبة كييف بتنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: روسيا تدعو أمريكا إلى مطالبة كييف بتنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا
موسكو: روسيا تدعو أمريكا إلى مطالبة كييف بتنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا تدعو زملاءها الأمريكيين إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في ألاسكا. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة ردا على سؤال حول سبب عدم قدرة الأمريكيين على مطالبة كييف بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا: "قد يبدو كلامي وكأنه كشف سر، لكن هذا تحديدا ما نطالب به زملاءنا الأمريكيين. هذا ما نحتاجه الآن".وتابع: "فيما يتعلق بالشركاء الآخرين، فإننا نسترشد بمقولة روسية معروفة. وقد اقتبسها في وقته، وبشكل مناسب وموفق للغاية، الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال المفاوضات مع القيادة السوفيتية، حين قال: ثق لكن تحقق. وبهذه الطريقة نعمل".وفي السياق ذاته، أكد أوشاكوف أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقف الضربات على إيران، مؤكدا أن استمرار القصف أمر مروع.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
https://sarabic.ae/20260306/ريابكوف-موسكو-تتوقع-مواصلة-العمل-مع-واشنطن-بشأن-أوكرانيا-بأشكال-مختلفة---1111147298.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا

موسكو: روسيا تدعو أمريكا إلى مطالبة كييف بتنفيذ تفاهمات قمة ألاسكا

صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا تدعو زملاءها الأمريكيين إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في ألاسكا.
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة ردا على سؤال حول سبب عدم قدرة الأمريكيين على مطالبة كييف بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا: "قد يبدو كلامي وكأنه كشف سر، لكن هذا تحديدا ما نطالب به زملاءنا الأمريكيين. هذا ما نحتاجه الآن".

وأوضح أن أمريكا طرحت عددا من المقترحات المهمة لحل الأزمة في أوكرانيا، لكنها لم تُنفذ بعد، قائلا: "طرحت أمريكا عددا من الأفكار والمقترحات المهمة، بل والمفيدة، لكنها لم تُنفذ بعد".

وتابع: "فيما يتعلق بالشركاء الآخرين، فإننا نسترشد بمقولة روسية معروفة. وقد اقتبسها في وقته، وبشكل مناسب وموفق للغاية، الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال المفاوضات مع القيادة السوفيتية، حين قال: ثق لكن تحقق. وبهذه الطريقة نعمل".
وفي السياق ذاته، أكد أوشاكوف أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقف الضربات على إيران، مؤكدا أن استمرار القصف أمر مروع.

وقال: "إنهم (أمريكا) منشغلون الآن بحلّ الأزمة المتعلقة بإيران، وهي أزمة هم أنفسهم من تسببوا بها بالتعاون مع حلفائهم الإسرائيليين. لا يسعنا إلا أن نتمنى لهم التوفيق، لأن استمرار القصف أمر مروع بكل بساطة. يجب أن يتوقف هذا".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
