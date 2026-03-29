هيئة العمليات البحرية البريطانية: التهديد في الخليج ومضيق هرمز لا يزال حرجا

أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أن التهديد البحري في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان لا زال مستمرا ضمن نطاق حرج.

وجاء في بيان هيئة العمليات البحرية البريطانية: "لا يزال مستوى التهديد البحري الإقليمي في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان حرجا".وأشار البيان إلى أن مستوى التهديد في مضيق باب المندب وخليج عدن، يبقى عند درجة متوسطة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 21 حادثا بحريا منذ مطلع آذار/مارس في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

