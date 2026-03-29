https://sarabic.ae/20260329/هيئة-العمليات-البحرية-البريطانية-التهديد-في-الخليج-ومضيق-هرمز-لا-يزال-حرجا-1112079953.html
هيئة العمليات البحرية البريطانية: التهديد في الخليج ومضيق هرمز لا يزال حرجا
أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أن التهديد البحري في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان لا زال مستمرا ضمن نطاق حرج.
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100103828_0:89:1696:1043_1920x0_80_0_0_fd82d51bed042755c961fc38bc4858b8.jpg
https://sarabic.ae/20260329/تغطية-لليوم-الـ30-للحرب-على-إيران-شهر-من-الدمار-المتبادل-ومئات-الضحايا-1112063116.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100103828_95:0:1602:1130_1920x0_80_0_0_2f898f068a7781069a41865b534703aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وجاء في بيان هيئة العمليات البحرية البريطانية: "لا يزال مستوى التهديد البحري الإقليمي في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان حرجا".
وأضاف البيان: "يبقى مستوى التهديد البحري العام حرجًا نظرا لأنماط الهجمات الأخيرة، واستمرار تعطيل الملاحة، والاضطرابات التشغيلية المستمرة، بما في ذلك مرافق الموانئ، في جميع أنحاء المنطقة".
وأشار البيان إلى أن مستوى التهديد في مضيق باب المندب وخليج عدن، يبقى عند درجة متوسطة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 21 حادثا بحريا منذ مطلع آذار/مارس في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".