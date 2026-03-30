الخارجية الروسية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى دول مرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين
أوصت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
22:40 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 23:14 GMT 30.03.2026)
أوصت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين.
موسكو –-سبوتنيك. وقالت - الوزارة لوكالة "سبوتنيك":، "نوصي بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين، وتجنب السفر إلى الدول غير الصديقة إلا للضرورة".
كانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كثّفت من ملاحقة المواطنين الروس حول العالم في الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "تلفت وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى تزايد خطر توقيف واعتقال المواطنين الروس في دول ثالثة بناء على طلبات من أجهزة الاستخبارات الأميركية".
كانت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، قالت منتصف الشهر الجاري، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المغتربين للمساعدة في العودة إلى روسيا قد شهد ارتفاعا ملحوظا، مشيرة إلى أن أغلب هذه الطلبات تأتي من مولدافيا، جورجيا، كندا، الولايات المتحدة، ودول البلطيق.
وقالت موسكالكوفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لقد زاد طلب المواطنين في الخارج للعودة إلى روسيا لدرجة أن القنصليات أحيانا لا تستطيع مواكبة هذا الحجم الهائل من العمل... هناك طوابير كبيرة من جورجيا، ودول البلطيق بالطبع، ومولدافيا، وكندا، والولايات المتحدة؛ حيث ارتفع عدد الراغبين في العودة بشكل كبير".
كما أكدت موسكالكوفا على أهمية مفهوم "إعادة التوطين" المنصوص عليه في القانون الروسي
، مما يسهل عودة الأشخاص الراغبين في العيش في وطنهم التاريخي.