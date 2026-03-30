الخارجية الروسية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى دول مرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260330/الخارجية-الروسية-توصي-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-دول-مرتبطة-مع-واشنطن-باتفاقات-تسليم-المطلوبين-1112122435.html
الخارجية الروسية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى دول مرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين
سبوتنيك عربي
2026-03-30T22:40+0000
2026-03-30T23:14+0000
الخارجية الروسية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
موسكو –-سبوتنيك. وقالت - الوزارة لوكالة "سبوتنيك":، "نوصي بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين، وتجنب السفر إلى الدول غير الصديقة إلا للضرورة".كانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كثّفت من ملاحقة المواطنين الروس حول العالم في الآونة الأخيرة.وأضافت أن تلك الأجهزة "كثّفت مؤخرا ملاحقتها لمواطنينا في جميع أنحاء العالم".كانت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، قالت منتصف الشهر الجاري، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المغتربين للمساعدة في العودة إلى روسيا قد شهد ارتفاعا ملحوظا، مشيرة إلى أن أغلب هذه الطلبات تأتي من مولدافيا، جورجيا، كندا، الولايات المتحدة، ودول البلطيق.وقالت موسكالكوفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لقد زاد طلب المواطنين في الخارج للعودة إلى روسيا لدرجة أن القنصليات أحيانا لا تستطيع مواكبة هذا الحجم الهائل من العمل... هناك طوابير كبيرة من جورجيا، ودول البلطيق بالطبع، ومولدافيا، وكندا، والولايات المتحدة؛ حيث ارتفع عدد الراغبين في العودة بشكل كبير".كما أكدت موسكالكوفا على أهمية مفهوم "إعادة التوطين" المنصوص عليه في القانون الروسي، مما يسهل عودة الأشخاص الراغبين في العيش في وطنهم التاريخي.
https://sarabic.ae/20260328/الخارجية-الروسية-الاستخبارات-الأمريكية-كثفت-من-ملاحقة-المواطنين-الروس-حول-العالم-1112061910.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
22:40 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 23:14 GMT 30.03.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أوصت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين.
موسكو –-سبوتنيك. وقالت - الوزارة لوكالة "سبوتنيك":، "نوصي بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين، وتجنب السفر إلى الدول غير الصديقة إلا للضرورة".
كانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كثّفت من ملاحقة المواطنين الروس حول العالم في الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "تلفت وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى تزايد خطر توقيف واعتقال المواطنين الروس في دول ثالثة بناء على طلبات من أجهزة الاستخبارات الأميركية".
وأضافت أن تلك الأجهزة "كثّفت مؤخرا ملاحقتها لمواطنينا في جميع أنحاء العالم".
كانت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، قالت منتصف الشهر الجاري، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المغتربين للمساعدة في العودة إلى روسيا قد شهد ارتفاعا ملحوظا، مشيرة إلى أن أغلب هذه الطلبات تأتي من مولدافيا، جورجيا، كندا، الولايات المتحدة، ودول البلطيق.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
الخارجية الروسية: الاستخبارات الأمريكية كثفت من ملاحقة المواطنين الروس حول العالم
28 مارس, 22:44 GMT
وقالت موسكالكوفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لقد زاد طلب المواطنين في الخارج للعودة إلى روسيا لدرجة أن القنصليات أحيانا لا تستطيع مواكبة هذا الحجم الهائل من العمل... هناك طوابير كبيرة من جورجيا، ودول البلطيق بالطبع، ومولدافيا، وكندا، والولايات المتحدة؛ حيث ارتفع عدد الراغبين في العودة بشكل كبير".
كما أكدت موسكالكوفا على أهمية مفهوم "إعادة التوطين" المنصوص عليه في القانون الروسي، مما يسهل عودة الأشخاص الراغبين في العيش في وطنهم التاريخي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала