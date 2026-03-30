المستشار الألماني: 80% من أصل مليون لاجئ سوري يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال 3 سنوات

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حوالي 80% من نحو مليون لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وخلال استقباله الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في برلين، اليوم الإثنين، أعلن ميرتس أن البلدين يتعاونان في ملف عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى وطنهم.وتضم ألمانيا أكبر جالية سورية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يعيش فيها أكثر من مليون سوري، وصل معظمهم خلال موجة اللجوء الكبيرة بين عامي 2015 و2016 نتيجة الحرب في سوريا.وشدد المستشار الألماني على أن توسيع التعاون سيبقى مرتبطا بالتقدم في ترسيخ دولة القانون داخل سوريا.وكان ميرتس قد صرح في وقت سابق، بأن انتهاء الحرب في سوريا يضعف مبررات طلب اللجوء بالنسبة للسوريين في ألمانيا، معتبرا أن كثيرين منهم قد يعودون طوعا إلى بلدهم، وهو ما أثار انتقادات من ناشطين أشاروا إلى استمرار التحديات الأمنية والحقوقية في سوريا.وتأتي زيارة الشرع إلى ألمانيا في إطار مباحثات تشمل تطورات الشرق الأوسط، والوضع السياسي في سوريا، وجهود إعادة الإعمار، إلى جانب ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

