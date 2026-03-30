المستشار الألماني: 80% من أصل مليون لاجئ سوري يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال 3 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260330/المستشار-الألماني-80-من-أصل-مليون-لاجئ-سوري-يجب-أن-يعودوا-إلى-وطنهم-خلال-3-سنوات-1112109843.html
المستشار الألماني: 80% من أصل مليون لاجئ سوري يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال 3 سنوات
المستشار الألماني: 80% من أصل مليون لاجئ سوري يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال 3 سنوات
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حوالي 80% من نحو مليون لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
2026-03-30T15:28+0000
2026-03-30T15:28+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
أخبار ألمانيا
اللاجئين السوريين
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1105003615_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4d20d0e491fa455cc1dbc729d31efc42.jpg
وخلال استقباله الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في برلين، اليوم الإثنين، أعلن ميرتس أن البلدين يتعاونان في ملف عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى وطنهم.وتضم ألمانيا أكبر جالية سورية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يعيش فيها أكثر من مليون سوري، وصل معظمهم خلال موجة اللجوء الكبيرة بين عامي 2015 و2016 نتيجة الحرب في سوريا.وشدد المستشار الألماني على أن توسيع التعاون سيبقى مرتبطا بالتقدم في ترسيخ دولة القانون داخل سوريا.وكان ميرتس قد صرح في وقت سابق، بأن انتهاء الحرب في سوريا يضعف مبررات طلب اللجوء بالنسبة للسوريين في ألمانيا، معتبرا أن كثيرين منهم قد يعودون طوعا إلى بلدهم، وهو ما أثار انتقادات من ناشطين أشاروا إلى استمرار التحديات الأمنية والحقوقية في سوريا.وتأتي زيارة الشرع إلى ألمانيا في إطار مباحثات تشمل تطورات الشرق الأوسط، والوضع السياسي في سوريا، وجهود إعادة الإعمار، إلى جانب ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1105003615_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_f2613ccc48bfb3b3d46eba3c013efa22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار ألمانيا, اللاجئين السوريين, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار ألمانيا, اللاجئين السوريين, العالم العربي

المستشار الألماني: 80% من أصل مليون لاجئ سوري يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال 3 سنوات

15:28 GMT 30.03.2026
© AP Photo / Manu Fernandezالمستشار الألماني فريدريش ميرتز
المستشار الألماني فريدريش ميرتز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حوالي 80% من نحو مليون لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا يجب أن يعودوا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال استقباله الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في برلين، اليوم الإثنين، أعلن ميرتس أن البلدين يتعاونان في ملف عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى وطنهم.

وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشرع، أن "ألمانيا تعمل بالتنسيق مع دمشق لتوفير الظروف المناسبة التي تمكن السوريين من العودة إلى بلادهم، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية.

وتضم ألمانيا أكبر جالية سورية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يعيش فيها أكثر من مليون سوري، وصل معظمهم خلال موجة اللجوء الكبيرة بين عامي 2015 و2016 نتيجة الحرب في سوريا.

كما أعلن ميرتس أن ألمانيا تعتزم دعم جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، مشيرا إلى أن وفدا من الحكومة الألمانية سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة لبحث هذا الملف.

وشدد المستشار الألماني على أن توسيع التعاون سيبقى مرتبطا بالتقدم في ترسيخ دولة القانون داخل سوريا.
وكان ميرتس قد صرح في وقت سابق، بأن انتهاء الحرب في سوريا يضعف مبررات طلب اللجوء بالنسبة للسوريين في ألمانيا، معتبرا أن كثيرين منهم قد يعودون طوعا إلى بلدهم، وهو ما أثار انتقادات من ناشطين أشاروا إلى استمرار التحديات الأمنية والحقوقية في سوريا.
وتأتي زيارة الشرع إلى ألمانيا في إطار مباحثات تشمل تطورات الشرق الأوسط، والوضع السياسي في سوريا، وجهود إعادة الإعمار، إلى جانب ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала