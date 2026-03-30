باحث سياسي: "الناتو" يواجه ضغوطا غير عادية لزيادة الإنفاق على التسلح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260330/باحث-سياسي-الناتو-يواجه-ضغوطا-غير-عادية-لزيادة-الإنفاق-على-التسلح-1112118802.html
باحث سياسي: "الناتو" يواجه ضغوطا غير عادية لزيادة الإنفاق على التسلح
باحث سياسي: "الناتو" يواجه ضغوطا غير عادية لزيادة الإنفاق على التسلح
سبوتنيك عربي
قال الدكتور توفيق حميد، الباحث والمحلل السياسي من واشنطن، إن الحرب على إيران لها تأثيرات سلبية بالغة على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نظرا للارتفاع الكبير في... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T19:54+0000
2026-03-30T19:54+0000
حصري
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080101182_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8e629e10a5fb42790222379c81dca3de.jpg
وأوضح حميد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تعطل إمدادات الطاقة وتوقف تصدير الغاز من الخليج نحو أوروبا، يضاعف التكلفة الاقتصادية على هذه الدول، وأن "الناتو" سيواجه ضغوطا غير عادية نتيجة اضطراره لزيادة الإنفاق على التسلح والأمور العسكرية، وهو ما سيؤدي إلى استنزاف القوى الاقتصادية المنهكة أصلا لهذه الدول، ويضعها في موقف أضعف أمام قوى دولية أخرى مثل روسيا. وتابع: "فيما يتعلق بمدى جدية وواقعية الطرح الأمريكي الحالي، أن تصريحات وتوجهات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) "واقعية جدا" وليست مجرد كلمات عابرة، خاصة أن الاختلاف الجوهري في هذه المرحلة يكمن في أن الرئيس ترامب محاط حاليا بطاقم عمل وفريق يؤمن تماما بنفس نظريته المتمثلة في "أمريكا أولا".مدينة الجمال والرواق وبين حميد أن الوضع في الولاية السابقة كان مختلفا، حيث كان الطاقم المحيط بالرئيس ينتمي في معظمه إلى "الدولة التقليدية" أو "الدولة العميقة" ولم يكونوا معه قلبا وقالبا، أما الآن فإن الإدارة تتحرك برؤية موحدة؛ مما يجعل هذه الطروحات والتهديدات تؤخذ بمحمل الجد التام في دوائر صنع القرار. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب خلال كلمة ألقاها في ميامي: "ننفق مئات المليارات من الدولارات سنويًا على الناتو، ومئات المليارات لحمايتهم، كنا دائمًا نقف إلى جانبهم، لكن الآن، وبالنظر إلى تصرفاتهم، أعتقد أنه لم يعد من الضروري أن نقف إلى جانبهم، أليس كذلك؟".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيبقى مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية، مؤكدًا أن "ما جرى كان اختبارًا للناتو، ولن ننسى"، مضيفا أن "دول الناتو لم ترد الانجرار معنا ونحن أيضا لا نريد الانجرار إلى حروبها".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.
https://sarabic.ae/20260327/ترامب-يلمح-إلى-إمكانية-وقف-دعم-حلف-الناتو-بسبب-تصرفات-الحلف-1112021411.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080101182_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_413389177803b651d4f5fc3579db080f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

باحث سياسي: "الناتو" يواجه ضغوطا غير عادية لزيادة الإنفاق على التسلح

19:54 GMT 30.03.2026
© Sputnikمعرض لأسلحة حلف "الناتو" في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة "باتريوت" في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"
معرض لأسلحة حلف الناتو في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة باتريوت في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الدكتور توفيق حميد، الباحث والمحلل السياسي من واشنطن، إن الحرب على إيران لها تأثيرات سلبية بالغة على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، وهي الموارد التي تعتمد عليها اقتصادات دول الحلف بشكل حيوي.


وأوضح حميد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تعطل إمدادات الطاقة وتوقف تصدير الغاز من الخليج نحو أوروبا، يضاعف التكلفة الاقتصادية على هذه الدول، وأن "الناتو" سيواجه ضغوطا غير عادية نتيجة اضطراره لزيادة الإنفاق على التسلح والأمور العسكرية، وهو ما سيؤدي إلى استنزاف القوى الاقتصادية المنهكة أصلا لهذه الدول، ويضعها في موقف أضعف أمام قوى دولية أخرى مثل روسيا.

وتابع: "فيما يتعلق بمدى جدية وواقعية الطرح الأمريكي الحالي، أن تصريحات وتوجهات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) "واقعية جدا" وليست مجرد كلمات عابرة، خاصة أن الاختلاف الجوهري في هذه المرحلة يكمن في أن الرئيس ترامب محاط حاليا بطاقم عمل وفريق يؤمن تماما بنفس نظريته المتمثلة في "أمريكا أولا".مدينة الجمال والرواق
وبين حميد أن الوضع في الولاية السابقة كان مختلفا، حيث كان الطاقم المحيط بالرئيس ينتمي في معظمه إلى "الدولة التقليدية" أو "الدولة العميقة" ولم يكونوا معه قلبا وقالبا، أما الآن فإن الإدارة تتحرك برؤية موحدة؛ مما يجعل هذه الطروحات والتهديدات تؤخذ بمحمل الجد التام في دوائر صنع القرار.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب خلال كلمة ألقاها في ميامي: "ننفق مئات المليارات من الدولارات سنويًا على الناتو، ومئات المليارات لحمايتهم، كنا دائمًا نقف إلى جانبهم، لكن الآن، وبالنظر إلى تصرفاتهم، أعتقد أنه لم يعد من الضروري أن نقف إلى جانبهم، أليس كذلك؟".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
ترامب يلمح إلى إمكانية وقف دعم الناتو بسبب تصرفات الحلف
27 مارس, 23:17 GMT

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن مضيق هرمز "سيبقى مفتوحًا" أمام الملاحة البحرية، مؤكدًا أن "ما جرى كان اختبارًا للناتو، ولن ننسى"، مضيفا أن "دول الناتو لم ترد الانجرار معنا ونحن أيضا لا نريد الانجرار إلى حروبها".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала